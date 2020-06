Dortmund, Haaland a pris une décision pour son avenir

Erling Haaland affirme qu'il n'a pas l'intention de quitter le Borussia Dortmund cet été.

Convoité notamment par le , Erling Haaland a clarifié son avenir dans une interview à WAZ. Le prodige norvégien voit son futur à Dortmund.

Haaland, auteur de 44 buts en 39 matchs cette saison avec puis Dortmund, il avait rejoint le club allemand l'hiver dernier en provenance de la formation autrichienne pour 20 millions d'euros.

"Dortmund est l'un des plus grands clubs du monde. J'ai signé un contrat à long terme ici et, comme vous le dites, je viens juste d'arriver. C'est pourquoi je ne pense pas à quitter le club. Je ne pense pas trop à l'avenir, je vis dans le présent et je décide ce qui est le mieux pour ma carrière ici et maintenant.", a asséné Haaland.

"Je veux réaliser quelque chose avec le Borussia, pas être toujours deuxième seulement, mais aussi gagner des titres si possible. Nous devons fixer des objectifs, nous voulons attaquer et marquer autant de buts que possible. Bien sûr en tant qu'attaquant, je veux apporter ma contribution", a encore confié le Norvégien. Le Real devra prendre son mal en patience.