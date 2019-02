Liverpool, Jürgen Klopp : "Je suis confiant nous ne craquerons pas sous la pression de Manchester City"

Manchester City pourrait récupérer la tête de la Premier League pour la première fois depuis décembre, mais l'entraîneur des Reds n'est pas inquiet.

Tenu en échec sur la pelouse de West-Ham ce lundi soir, Liverpool voit son avance fondre en tête de la Premier League. Les Reds ont manqué plusieurs fois ces dernières semaines l'occasion de creuser l'écart au classement et connaissent désormais un coup d'arrêt. D'autant plus que Manchester City a l'occasion de refaire son retard ce mercredi en cas de victoire contre Everton lors d'un match avancé de la 27ème journée de Premier League.

Après la rencontre face à West-Ham, Jürgen Klopp est revenu sur la mauvaise passe des Reds mais reste confiant sur les capacités de son équipe de remporter le titre : "Est-ce que nous allons tenir sous la pression de Manchester City malgré les blessures ? Oui, je suis confiant à ce sujet. Je pense que depuis cinq, six, sept, huit semaines, nous parlons maintenant d'une course à deux équipes et Tottenham est arrivé derrière".

"Vous n'avez pas à être désolé pour nous, tout va bien"

"Ils ont eu une situation très difficile et ils ont géré la situation avec brio, je dois dire que tout le mérite en revient à Mauricio Pochettino et à son équipe pour leur succès, remportant des matches en retard avec beaucoup de problèmes de blessures. Pour moi, ils sont à 100% dans la course, voilà donc la situation", a ajouté le technicien des Reds qui comptent trois points d'avance sur les Citizens et cinq sur Tottenham.



Jürgen Klopp préfère rester positif malgré de nombreux absents : "Si vous voulez être en tête du classement à la fin de la saison, alors vous devez faire face à des situations beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui, c'est la vérité. Bien sûr, vous avez besoin de joueurs en forme et disponibles, cela aide un peu. Nous devons nous battre. Ce n'est pas de la pression, c'est de profiter la situation dans laquelle vous vous trouvez".

"Nous avons 62 points, nous avons perdu un match dans la saison complète jusqu'à présent, ce qui est très positif. Mais je vois déjà vos visages, vous vous sentez un peu désolé pour nous - vous n'avez pas à le faire, nous allons bien, tout va bien . Ce soir était juste un match difficile, mais si vous avez une journée comme celle-là avec ce qui s'est passé hier et que vous obtenez un point à West Ham, pour moi, c'est tout à fait bien", a conclu l'entraîneur des Reds.