Liverpool, Jota prévient la concurrence

L'attaquant de Liverpool considère que son équipe est apte à se battre pour tous les titres cette saison, comme ce fut le cas l'an dernier.

Diogo Jota est persuadé que Liverpool peut à nouveau prétendre à un quadruple la saison prochaine. Les Reds ont été de sérieux challengers dans les quatre compétitions la saison dernière, mais ils ont dû se contenter de la FA Cup et de la Carabao Cup alors qu'ils ont terminé deuxième en Premier League et ont échoué en finale de la Ligue des champions.

Liverpool revanchard

Les hommes de Jürgen Klopp ont l'intention de faire mieux cette année en défiant Manchester City pour le titre de champion d'Angleterre et de se remettre de leur échec européen en se lançant dans une nouvelle course à la finale. Jota est persuadé que son équipe reviendra plus forte cette fois-ci, car elle est prête à repartir après la pause estivale.

"Je pense qu'au final, tout le monde a fait une bonne pause. Évidemment, les joueurs de l'équipe nationale ont eu ces jours supplémentaires [qui] étaient très importants aussi ", a déclaré l'international portugais dans une interview accordée au site Internet du club. "Je pense que nous avons tous eu l'occasion de nous détendre, de recommencer, de faire une petite remise à zéro et d'être prêts à repartir".

Jota nourrit de grands espoirs en Darwin Nunez

"Je pense que cette saison pourrait être similaire, avec un peu de chance, et nous devons être prêts et bien sûr avec la Coupe du Monde entre les deux ainsi que pendant la saison, ce sera un facteur supplémentaire... donc j'espère qu'il y aura une bonne saison à venir", a ajouté l'attaquant de Liverpool sur lequel Jürgen Klopp comptera encore plus cette saison avec le départ de Sadio Mané.

Pour Diogo Jota, les Reds doivent êtres ambitieux sur tous les tableaux : "Nous sommes Liverpool, nous devons au moins nous battre pour toutes les compétitions dans lesquelles nous sommes impliqués. J'espère que nous pourrons être aussi proches et dans tous les moments décisifs que nous l'avons été l'année dernière, même si nous savons aussi que ce n'est pas une tâche facile, surtout quand vous jouez dans le football anglais. Mais nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et essayer de recommencer."

L'international portugais sera associé au nouvel attaquant de Liverpool, Darwin Nunez, arrivé de Benfica dans le cadre d'une transaction d'un montant initial de 80 millions d'euros, qui pourrait atteindre les 100 millions d'euros avec les bonus. L'attaquant uruguayen a marqué un nombre impressionnant de 47 buts en 84 matches toutes compétitions confondues pour l'équipe portugaise et Jota est convaincu qu'il brillera aussi pour l'équipe d'Anfield.

"Eh bien, je suis le championnat portugais évidemment et ce qu'il a fait l'année dernière était incroyable", a-t-il avoué."Ce n'est pas aussi facile que les gens peuvent le penser ! Il a marqué des tas de buts, notamment en Ligue des champions et contre nous, donc je pense que nous pouvons attendre cela de lui. Espérons qu'il puisse avoir le même impact que Luis Diaz l'année dernière, car ce sera important pour nous."