Liverpool : Gerrard regrette d'être parti avant l'ère Klopp

Steven Gerrard a confié qu'il aurait aimé être dirigé par le très charismatique Jürgen Klopp.

Véritable légende de , Steven Gerrard est parti en héros de son club de toujours. Le milieu de terrain anglais avait effectué une dernière pige en Major League Soccer avant de raccrocher les crampons.

Avec les Reds, Gerrard a remporté la en 2005 - pas la . Un premier regret qu'il a souvent exprimé publiquement au cours de sa carrière. Mais avec le recul, l'Anglais en a un autre : ne pas avoir évolué sous les ordres de Jürgen Klopp.

L'article continue ci-dessous

Le technicien allemand, réputé pour son management solaire, son charisme et ses idées tactiques, a mené Liverpool sur le toit de l'Europe et redonné espoir à tout un peuple pour reconquérir le titre.

"J'ai toujours eu de petites pensées à ce sujet", a expliqué Steven Gerrard dans des propos accordés par Sky Sports. "Aurais-je dû rester à Liverpool ? Devais-je signer une prolongation d'un an ? Peut-être que j'aurais pu avoir cette envie de jouer sous les ordres de Jürgen Klopp. (...) Ces choses me viennent toujours à l'esprit, mais j'ai pris des décisions. Je suis très fier de ma carrière à Liverpool. Je suis très fier de ma position actuelle comme manager. Je veux m'y consacrer pleinement et continuer d'apprendre, de grandir, de m'améliorer et voir où ce voyage me mène maintenant."

Pour rappel, Steven Gerrard est l'actuel manager des .