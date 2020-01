Liverpool, Fabinho est "prêt à rejouer"

Le milieu brésilien, Fabinho, a indiqué qu’il est remis de sa blessure à la cheville et qu’il est d’attaque pour reprendre le chemin des terrains.

Cinq semaines après avoir été immobilisé à cause d’une fâcheuse blessure à la cheville, à l’occasion du match de C1 entre et , Fabinho est en passe de retrouver la compétition. C’est ce qu’il a confié à l’occasion d’un entretien à Téléfoot ce dimanche.

Le Brésilien a d'abord indiqué qu’il était en pleine phase de reprise et qu'il ne va pas tarder à renouer avec les séances collectives : « Je suis sur le bon chemin. Nous sommes en pleine récupération. Je m’entraine tout seul. Je fais notamment des changements de direction, mais aussi des exercices avec le ballon. Je suis bien confiant ».

Fabinho sur son état de forme suite à sa blessure : "Ma cheville va mieux, je me suis entraîné tout seul cette semaine. Je retouche le ballon, je me sens bien et confiant". pic.twitter.com/KwH13MLRuj — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 12, 2020

Fabinho veut être à 100% pour le duel contre l’Atlético

L’ancien monégasque se sent bien et n’a aucune appréhension, même s’il n’a pas encore effectué de séance collective. « Je pense que je peux reprendre, mais on va voir avec le staff médical », a-t-il poursuivi.

Actuellement, les Reds de Liverpool sont pénalisés par plusieurs défections (Naby Keita, Oxlade-Chamberlain, Milner). Le retour de Fabinho sera assurément accueilli comme une superbe nouvelle vue le contexte. Surtout que des échéances très importantes se profilent lors de cette seconde partie de saison. « Je pense que je serai présent pour la Ligue des Champions », a-t-il déclaré, faisant allusion au double rendez-vous contre l’ en 8es de finale de l’épreuve.