Liverpool a confirmé ce jeudi le départ de Loris Karius, dont le contrat expire à la fin du mois de juin.

Le départ de Divock Origi a également été confirmée par le club, et l'attaquant devrait rejoindre le champion italien AC Milan dans les prochains jours.

Le gardien allemand de 28 ans faisait partie de l'effectif de Jurgen Klopp - en tant que cinquième gardien - mais n'a pas fait une seule apparition cette saison.

Le gardien, peut-être plus connu pour sa double erreur contre Karim Benzema et Gareth Bale en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid en 2018, n'a plus joué pour les Reds depuis ce match.

Après cette nuit à Kiev, Karius a connu des moments difficiles dans le football. La saison suivante, il a dû rejoindre un championnat de moindre importance, la Turquie, où il a au moins trouvé le temps de jeu qui lui a été refusé en Premier League.

Le gardien de but a trouvé un foyer au Besiktas, où il a passé deux saisons, 2018/19 et 2019/20, faisant un total de 67 apparitions.

Karius n'a pas non plus eu une vie tranquille à Istanbul, et au milieu de la première saison, il a dénoncé le Besiktas pour non-paiement de salaire.

Les frictions avec le club ont été une constante pendant son prêt de deux ans.

L'article continue ci-dessous

Karius quitte le club d'Anfield avec 49 matchs à son actif, après être arrivé de Mayence en 2016.

Malheureusement pour lui, son héritage risque d'être cette nuit à Kiev.