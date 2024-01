Liverpool "doit insister" pour Mbappé

Liverpool "devrait être intéressé" par Kylian Mbappé et peut rivaliser avec le Real Madrid sur le front des transferts, estime Gary McAllister.

L'international français, vainqueur de la Coupe du monde, continue de se rapprocher des portes de sortie du Paris Saint-Germain, son contrat arrivant à terme, il est en passe de devenir un joueur libre. Un transfert à Santiago Bernabéu est envisagé depuis un certain temps, mais les géants de la Premier League, Anfield, seraient désormais sur les rangs.

McAllister, qui a passé du temps avec les Reds en tant que joueur et entraîneur, a expliqué à Boylesports - qui propose les derniers paris sur la Premier League - les raisons pour lesquelles un accord pourrait être conclu : "Je pense que des clubs comme Liverpool devraient toujours être présents lorsqu'une superstar mondiale comme Kylian Mbappé devient disponible. S'il y a une opportunité, et si le contrat de Mbappe est en ligne avec les budgets et la façon dont le club est géré, alors Liverpool devrait être intéressé en ce qui me concerne. Nous verrons ce qui se passera au niveau du style. Le style de Jurgen Klopp est offensif et frontal, et il conviendrait à Mbappé.

"Les cinq ou six meilleurs clubs du monde voudront toujours être impliqués lorsqu'un joueur de ce calibre sera disponible, et Liverpool fait partie de ce groupe. Au cours des dernières années, les gens ont dit que la prochaine étape pour Mbappe était le Real Madrid, mais le lien avec Liverpool a également existé. Liverpool était également sur les rangs lorsque Jude Bellingham était disponible. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas obtenir Mbappé si la transaction leur convenait".

Mbappé a déjà admis avoir discuté avec Liverpool au sujet de