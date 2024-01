Liverpool - Chelsea : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Liverpool et Chelsea sont aux prises, mercredi, à l’occasion de la 22e journée de Premier League. Toutes les dernières infos ici.

A l’instar d’autres grands championnats d’Europe, la Premier League anglaise suit son cours en dépit de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroule en Côte d’Ivoire. Ce mercredi 31 janvier 2024, Les Reds de Liverpool accordent leur hospitalité aux Blues de Chelsea à Anfield.

Liverpool - Chelsea, les Reds pour creuser l’écart avec City

Leader de la Premier League anglaise, Liverpool reçoit Chelsea pour le compte de la 22e journée du championnat anglais. Avec 48 points, les hommes de Jürgen Klopp tentera de maintenir l’avance sur leur dauphin, Manchester City (2e, 43 points). Avant de recevoir les Blues, les Reds sont en confiance après leurs dernières sorties satisfaisantes. Pour leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondus, les Reds sont invincibles avec quatre victoires et un match nul.

De l’autre côté, Chelsea, qui a connu un début de saison plus ou moins compliqué, reste sur une bonne série lors de ses trois derniers matchs en championnat. Accrochés par Aston Villa (0-0) lors de leur dernière rencontre en FA Cup, Mauricio Pochettino et ses joueurs envisagent de freiner Liverpool dans la course au titre. Neuvième de la Premier League, Chelsea (31 points) veut se rapprocher de l'Europe, lui qui en est à 9 unités.

Horaire et lieu du match

Liverpool – Chelsea

22e journée, Premier League

Lieu : Anfield

A 21h15 française

Les compos probables du match Liverpool - Chelsea

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson – Jones, Mac Allister, Gravenberch – Jota, Nunez, Diaz

Chelsea : Petrovic – Disasi, Silva, Badiashile, Chilwell – Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling – Broja

Sur quelle chaîne suivre le match Liverpool - Chelsea

La rencontre entre Liverpool et Chelsea sera à suivre ce mercredi 31 janvier 2024 à partir de 21h15 sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.