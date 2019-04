Liverpool-Chelsea 2-0, Salah et les Reds répondent présents

Malgré la grande pression qui pesait sur eux, les Reds ne se sont pas manqués ce dimanche lors de la réception de Chelsea. Salah a inspiré les siens.

34e journée de

- : 2-0

Buts : Mané (51e), Salah (53e)

Cette fois, les Merseysiders n'ont pas craqué. Cinq ans après cette terrible défaite face aux Blues à Anfield, marquée par la glissade de Steven Gerrard et le but fatal de Demba Ba, les Reds ont dompté leurs démons. Face au même adversaire londonien, ils ont su cette fois-ci résister à la pression et signer la victoire qui les maintient en tête de la Premier League. City ayant un match en retard à jouer contre United, ce n'est peut-être que provisoire, mais au moins la bande à Klopp a rempli sa part de travail et n'aura pas de regrets à nourrir sur le dernier grand examen de l'exercice.

Les Reds ont remporté la mise. Cela étant, il a tout de même fallu attendre le début de la seconde période pour les voir prendre les devants à la marque. La première période, elle, s'est écoulée sans la moindre opportunité nette. Comme si les locaux s'étaient d'abord attelés à ne pas commettre de de fautes, tenir en respect leur adversaire avant d'éventuellement passer à la vitesse supérieure. Le plan était audacieux, risqué mais il a fonctionné.

Six minutes après la reprise, Liverpool a donc débloqué la situation. C'est Sadio Mané qui a trouvé le chemin des filets, en cueillant de la tête un service de Jordan Henderson. Juste devant le Kop, le Sénégalais a assurément mis sa réalisation la plus importante de l'exercice, mais sur ce coup le mérite de Mohamed Salah était au moins aussi important. Sur le côté droit, l'Egyptien a su faire la différence en effaçant un adversaire, en s'appuyant ensuite sur Firmino et en surgissant dans la surface et servir son capitaine sur un plateau.

1 - Mohamed Salah's strike was his first goal from outside the box in the Premier League since January 2018 (v ). Laser. #LIVCHE pic.twitter.com/ZCNwreFZfB — OptaJoe (@OptaJoe) 14 avril 2019

Hazard a failli tout relancer

Salah a fait la différence, mais il ne s'est pas contenté de cette seule action victorieuse. A peine deux minutes plus tard, il a de nouveau fait parler la poudre et de manière encore plus spectaculaire. Après avoir reçu le ballon à 25 mètres de buts et dans une position excentrée, il a repiqué dans l'axe, s'est ouvert le chemin des buts et a décoché un énorme missile. Le cuir est allé se loger en pleine lucarne. Un chef d'œuvre de toute beauté, et qui a certainement rappelé aux fidèles d'Anfield les frappes venues d'ailleurs de Steven Gerrard.

À 2-0, Liverpool a fait le plus dur. Les Reds se sont assurément reposés sur leurs acquis à ce moment-là. Une attitude qui a failli leur couter cher puisqu'Eden Hazard a réussi, par deux fois, à les menacer, avec des occasions très nettes. Mais, la première fois, il a vu le poteau repousser son tir (59e) et sur la deuxième, il a tiré trop dans l'axe pour espérer surprendre Allisson (60e). Après ses piqures de rappel, les locaux se sont ressaisis et ont terminé le match en y mettant le sérieux et l'application qu'il fallait. Ils ont géré leur avance et validé ainsi ce très important succès. La pression repasse de nouveau dans le camp de City.