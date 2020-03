Liverpool-Bournemouth (2-1) - Les Reds retrouvent le succès

D'abord menés au score, les Reds ont retrouvé le chemin du succès, ce samedi, face à Bournemouth.

Largement en tête au classement avec 22 points d'avance sur son dauphin , a concédé la semaine dernière sa première défaite de la saison en , sur la pelouse de (3-0), avant de s'incliner de nouveau en sur le terrain de (2-0). Autant dire que les Reds avaient à coeur de se racheter ce samedi, à Anfield, face à , modeste 18ème du championnat anglais. Réaction attendue sur les bords de la Mersey.

Des Reds à réaction sur la pelouse d'Anfield

Décidés à retrouver le chemin de succès, les hommes de Jürgen Klopp apparaîssaient diminués physiquement, et peinaient à imposer le rythme impressionnant qui leur permet habituellement de venir à bout de leurs adversaires. Dans cette configuration, Bournemouth prenait confiance et parvenait à exister. Mieux, les Cherries réalisaient l'exploit d'ouvrir le score, grâce à un but de Callum Wilson, qui marquait du plat du pied droit (9e). Une ouverture du score entachée d'une faute au départ de l'action, qui avait le mérite de toucher Liverpool dans son orgueil. Ni une ni deux, les Reds remettaient le bleu de chauffe avec la ferme intention de faire respecter la hiérarchie.

Et ils n'allaient pas tarder à y parvenir. Bien au contraire, même, puisque Mohamed Salah remettait les deux équipes à égalité, servi par Sadio Mané, lequel était allé récupérer le ballon dans les pieds du défenseur adverse (25e). Loin d'être rassasié, le leader de Premier League doublait ensuite la mise. Passeur sur le premier but, Sadio Mané se muait cette fois en buteur. Trouvé dans la profondeur par Virgil van Dijk, le Sénégalais ouvrait son pied et faisait chavirer Anfield (33e).



Au retour des vestiaires, les opportunités se faisaient rares, et on ne sentait pas une équipe de Liverpool en mesure de pleinement maîtriser son sujet. Résultat des courses, les locaux l'emportaient au gré d'une prestation collective bien terne... Tandis que Bournemouth pouvait nourrir des regrets.