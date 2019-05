Liverpool-Barcelone, Jürgen Klopp : "Les cinq dernières minutes sont suffisantes pour en marquer trois si on est à 0-0"

L'entraîneur des Reds estime que son équipe est capable de renverser le Barça malgré sa défaite (0-3) à l'aller et les absences de Salah/Firmino.

Mohamed Salah et Roberto Firmino sont-ils bien absents pour cette demi-finale retour ?

Jürgen Klopp : Oui, les deux ne sont pas disponibles pour demain. L’approche que nous adopterons est d'essayer de gagner le match, si cela a du sens.

Est-ce par précaution que Mohamed Salah est indisponible ?

C'est une commotion et cela signifie qu'il ne sera même pas autorisé à jouer. Il se sent bien mais cela ne suffit pas d'un point de vue médical. Il est triste, mais nous ne pouvons pas le faire avec lui.

Croyez-vous en la qualification de votre équipe malgré le 3-0 encaissé à l'aller ?

Le 3-0 à Barcelone, ce n’est évidemment pas la situation que nous voulons avoir. Nous essayerons de gagner le match. Si nous avons la possibilité d’aller au tour suivant, nous devons essayer. Jusque-là, nous devons juste essayer de gagner le match, c’est comme ça que nous le ferons.

Comment vous sentez-vous en entamant cette semaine palpitante entre la et la ?

C'est une longue saison et il y a au moins une petite chance de la prolonger encore. Sinon, ce seront les deux derniers matchs à domicile d'une saison incroyable, et je pense que nous devrions le célébrer avec une bonne performance sur le terrain et une très, très bonne performance dans les tribunes.

joue ce lundi soir. Allez-vous regarder leur match contre Leicester ?

Je verrai, je ne sais pas, combien d’attention j'y accorderai. Je ne sais pas si je vais regarder ou non. À 23 heures je serai probablement au courant du résultat puis je saurai ce que je pense. Je n'y avais pas pensé jusqu'à présent. Nous avons joué contre il y a deux jours, ce qui était un match incroyablement intense. L’adversaire n'avait plus rien à jouer, nous verrons donc ce que Leicester peut faire là-bas.

"Nous savons à quel point le défi est grand."

Une soirée magique c'est que tout le monde attend du côté d'Anfield ...

J'imagine que le match va basculer avant que nous ne marquions déjà. C'est ce que j'attends. Si nous pouvons marquer, ça le sera encore plus. Mais nous ne devons pas seulement marquer, nous devons empêcher Barcelone de marquer. Ce n'est pas trop souvent que Barcelone ne marque pas. Nous savons à quel point le défi est grand. Nous avons ce résultat et nous devons le gérer, mais vous ne pouvez le gérer que progressivement. Nous n’avons pas à marquer trois buts dans les dix premières minutes. Les cinq dernières minutes sont suffisantes pour en marquer trois s'il reste 0-0. Essayons avec tout ce que nous avons. C’est ce que nous avons toujours fait et nous ferons encore.

Êtes-vous optimiste pour une "Remontada" ?

Il y a de l'espoir et cela reste du football. Nous sommes loin d’abandonner, mais nous ne sommes pas dans une situation où nous disons que cela se produira à 100%. Mais c'est le football. Regardez, deux des meilleurs attaquants du monde ne seront pas disponibles demain et nous devons marquer quatre buts en 90 minutes. Cela ne facilite pas la vie, mais nous allons essayer tant que nous avons 11 joueurs sur le terrain. C’est ce que nous voulons montrer, rien d’autre. Nous voulons célébrer cette saison de Ligue des champions, avec un bon résultat ou un autre objectif. C'est le plan: essayez pour le faire merveilleusement, sinon échouez de la plus belle manière possible.

Le scénario vécu par le Barça à Rome l'an passé vous donne de l'espoir ?

Oui, mais il y avait 4-1 à l'extérieur, ils avaient un but à l'extérieur. Nous n'avons pas fait ça. Cela fait une grande différence. Nous devons prendre beaucoup de décisions pour ce match. Demain soir sera le troisième match en six jours et Barcelone a changé 11 joueurs samedi. Nous devons le faire à notre façon et c'est ce que nous allons essayer: nous ne pouvons pas nous comparer aux Romains ou à qui que ce soit. Nous n’avons pas à le faire. Les garçons ont montré assez souvent qu’ils n’abandonnaient pas, ils le montreront à nouveau demain soir.