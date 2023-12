Liverpool - Arsenal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Liverpool et Arsenal s’affronte samedi pour le compte de la 18e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

Au moment où les autres championnats décident de prendre des congés, la Premier League, elle, propose aux fans du football des matchs de grande envergure. Ce weekend, le championnat anglais offre un alléchant Liverpool – Arsenal aux amoureux du cuir rond. Le choc de la 18e journée de Premier League oppose le leader à son dauphin.

Liverpool - Arsenal, un choc décisif pour le titre

Après Manchester United le weekend dernier, Liverpool sera face à un autre cador samedi. Les Reds accueillent les Gunners dans leur antre d’Anfield pour le plus gros choc de la journée. C’est un match à grands enjeux pour les hommes de Jürgen Klopp qui ont la possibilité de récupérer le fauteuil de leader. Les Reds sont dans leur meilleure forme en ce moment. Liverpool n’a perdu aucun de ses cinq dernières rencontres en Premier League (3 victoires, 2 nuls) et est assez outillé pour renverser Arsenal. Sortant d’un frustrant nul avec Manchester United, les Reds ont à cœur d’envoyer un message fort à tous les autres candidats au titre cette saison. Et cela passe par une victoire convaincante face aux Gunners, qui ne se laisseront pas faire non plus.

Arsenal a perdu un seul de ses cinq derniers matchs en Premier League (4 victoires). Mais cela n’a pas empêché les Gunners de trouver les ressources pour monter sur le fauteuil de leader. Les hommes de Mikel Arteta ont démontré à de nombreuses reprises leur force de caractère en sortant des situations des plus embarrassantes. Capable de renverser un match dans les derniers instants, Arsenal affronte samedi, le spécialiste des retours victorieux en fin de match, Liverpool. Avec seulement un point d’avance sur les Reds, Arsenal (1er, 39pts) a tout intérêt à battre Liverpool (2e, 38e) pour se mettre à l’abri, ne serait-ce que pour une journée de plus.

Horaire et lieu de match

Liverpool – Arsenal

18e journée de Premier League

Lieu : Anfield

A 18h30 française

Les compos probables du Liverpool – Arsenal

Liverpool : Alisson ; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas ; Endo, Gravenberch, Szoboszlai ; Salah, Nunez, Diaz

Arsenal : Raya – Zinchenko, Gabriel, Saliba, White – Havertz, Rice, Odegaard – Martinelli, Jesus, Saka

Sur quelle chaîne suivre le match Liverpool – Arsenal

La rencontre entre Liverpool et Arsenal sera à suivre ce samedi 22 décembre 2023 à partir de 18h30 sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal.