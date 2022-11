Liverpool - Argentine : la folle anecdote de Luis Diaz sur Lionel Messi

Grand fan de Lionel Messi, Luis Diaz, l'ailier de Liverpool, a raconté une anecdote sur sa rencontre avec le phénomène argentin.

Lionel Messi ne laisse personne insensible. On l'aime où on le déteste, mais l'international argentin procure obligatoirement de l'émotion à n'importe quel fan de football du monde entier. Et ses adversaires et coéquipiers ne dérogent pas à la règle, eux aussi sont souvent émerveillés lorsqu'ils rencontrent ou affrontent le septuple vainqueur du Ballon d'Or.

"J'ai failli mourir"

C'est le cas de Luis Diaz. L'attaquant vedette de Liverpool a révélé son admiration pour Lionel Messi dans une interview accordée à un magazine de son pays natal, la Colombie. L'ancien ailier du FC Porto a raconté avec brio une anecdote sur la première fois qu'il a croisé le septuple Ballon d'Or lors d'une trêve internationale où il a affronté l'Argentine.

"J'ai failli mourir, j'ai failli dire 'je t'aime' et tout, haha !", a raconté Luis Diaz à SoHo Magazine concernant sa première rencontre avec Messi : "Vraiment, il a toujours été ma référence. Ma grande idole était Ronaldinho, mais comme il est à la retraite, je n'ai jamais pu jouer contre lui. Le jour où je le rencontrerai, je vais vraiment mourir !

"Ma vie est réglée avec ce maillot"

"J'adore Lionel Messi. La première fois que j'ai eu un contact avec lui, c'était dans un match de la Colombie à Barranquilla, mais je n'ai pas été titulaire, je débutais dans l'équipe nationale. Et puis je l'ai croisé en Copa América il y a deux ans et ça a été une grande émotion", a ajouté le phénomène colombien devenu important à Liverpool en à peine quelques mois.

Luis Diaz a ensuite expliqué comment il a fait pour déjà posséder un des maillots de Messi. "Je n'ai pas échangé de maillot avec lui. Mais j'ai déjà le sien, je lui ai demandé par l'intermédiaire d'un autre joueur, il me l'a signé et tout, il a mis 'avec affection pour Luis'. Ma vie est déjà réglée avec ce maillot !" , a conclu le Colombien.

Il est clair de voir à quel point l'attaquant de Liverpool idolâtre celui du Paris Saint-Germain. Il faut dire que Luis Diaz a du grandir en regardant Lionel Messi faire des misères au monde entier et forcément ça ne laisse pas insensible. La Colombie n'étant pas présente à la Coupe du monde 2022, Diaz va devoir s'entraîner et se remettre en forme avant le retour à la compétition de Liverpool en décembre.