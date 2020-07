Liverpool a encore faim de trophées prévient Oxlade-Chamberlain

Le milieu offensif anglais est revenu sur la période de domination actuelle de Liverpool. Déterminé, il a bien l'intention de réussir à la prolonger.

Champion d' pour la première fois en 30 ans le 25 juin dernier, est de retour au sommet.

Les hommes de Jürgen Klopp ont parfaitement rebondi après avoir été devancés par la saison précédente, remportant 27 de leurs 29 matches d'ouverture avant que le coronavirus fasse son apparition. Le capitaine du club, Jordan Henderson, a eu l'honneur de soulever le trophée après une victoire spectaculaire contre (5-3) mercredi dernier, et les Reds ont terminé leur campagne avec une victoire 3-1 à quatre jours plus tard.

"Que pouvons-nous faire la saison prochaine ?"

Liverpool détient actuellement les titres de , de , de Super Coupe de l'UEFA et de de la FIFA, et il a été suggéré que leur soif de trophées pourrait diminuer après deux ans de succès sans précédent. Cependant, Oxlade-Chamberlain insiste sur le fait que les joueurs sont pleinement concentrés sur le maintien de leur statut actuel en tant qu'équipe dominante du football anglais sur une période prolongée.





"Ce sera une saison dont vous vous souviendrez toujours à cause de cette grande pause, et évidemment de ce que nous avons réussi à réaliser pour la première fois en 30 ans", a déclaré le milieu de terrain des Reds sur le site officiel du club. "Cela le rend vraiment spécial pour toutes les personnes impliquées dans le club, donc nous nous en souviendrons toujours (...) Nous devons profiter de ce moment et réaliser ce que nous avons accompli, mais en même temps, il nous reste encore du temps, alors pourquoi pas recommencer", a ajouté l'international anglais, revenu sur les terrains en cours de saison après avoir contracté une grave blessure.



"La seule chose dans ma tête et dans la tête des autres garçons est : que pouvons-nous faire la saison prochaine ? C'est la seule chose à laquelle nous pouvons penser maintenant et si nous avons cet état d'esprit chaque année, nous nous donnons plus d'espoir et plus de chances d'avoir plus de belles conversations dans 20 ans. C’est ce sur quoi nous devons nous concentrer", a prévenu le milieu offensif, visiblement loin d'être rassasié.