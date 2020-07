City - Guardiola confirme l'absence d'Aguero face à Madrid

L'entraîneur de Manchester City a confirmé qu'il ne pourra pas compter sur son attaquant face au Real Madrid, en huitième de finale retour de C1.

Pep Guardiola a confirmé que Sergio Aguero sera absent de l'affrontement entre et le . Aguero est hors course depuis qu'il s'est blessé au genou lors d'une victoire en contre en juin. L'Argentin a récemment intensifié sa récupération après avoir subi une intervention chirurgicale, et Guardiola a laissé tomber le plus gros indice à ce jour sur une date de retour possible pour l'attaquant avant la victoire finale de City contre Norwich ce week-end.

"Je pense que contre Madrid, tout le monde sera en forme", a déclaré l'entraîneur de 49 ans avant de voir son équipe battre les Canaries 5-0 au stade Etihad. Après le match, cependant, Guardiola a effectué un demi-tour concernant le statut d'Aguero, qui a été laissé sur le banc lorsque City a battu Madrid 2-1 lors du match aller de leur huitième de finale à Santiago Bernabeu en février. Lorsqu'on lui a demandé si le joueur de 32 ans ferait partie de son équipe pour le match retour le 7 août, le Catalan a déclaré aux journalistes : "Non, je pense que ce ne sera pas possible pour le timing."





Aguero a 23 buts à son actif en 32 apparitions dans toutes compétitions confondues cette saison, Raheem Sterling étant le seul homme de City affichant actuellement un total plus élevé, alors qu'il atteignait la barre des 30 pour la première fois de sa carrière en marquant contre Norwich. Gabriel Jesus continuera probablement de mener la ligne d'attaque en l'absence d'Aguero lorsque Madrid arrivera à l'Etihad, après avoir marqué un but égaliseur très important au Bernabeu plus tôt cette année.

City a inscrit plus de 100 buts en Premier League pour la troisième fois de son histoire, mais Guardiola insiste sur le fait que battre Norwich aura peu d'incidence sur la rencontre face à Madrid. "Différentes compétitions, différents adversaires, ne peuvent pas se comparer", a-t-il ajouté. "Nous avons deux semaines".

"Nous allons commencer à préparer le match, leur dire ce qu'ils doivent faire, essayer de jouer le jeu, faire un bon match. Arriver dans les meilleures conditions et nous allons le faire." Si City termine élimine Madrid à Manchester, ils seront récompensés par une confrontation en quart de finale contre le vainqueur du huitième de finale opposant à la , qui se tiendra à Lisbonne sous le nouveau format à élimination directe.