Lyon - Le Havre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OL accueille Le Havre pour la 26e journée de Ligue 1. Objectif : les trois points pour rester en course pour l’Europe. Les dernières infos ici.

L’Olympique Lyonnais s’apprête à recevoir Le Havre AC ce dimanche 16 mars 2025 dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Fort de son succès à Nice (0-2) la semaine passée, le club rhodanien aborde cette rencontre avec l’ambition de poursuivre sa remontée au classement et de se rapprocher du top 4. Avec seulement 2 points de retard sur cette zone qualificative, les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas droit à l’erreur.

Mais attention aux Havrais, qui, malgré leur 16e place et leur lutte pour le maintien, ont prouvé qu’ils pouvaient être dangereux à l’extérieur, comme en témoignent leurs victoires sur les pelouses de Lille et Lens cette saison.

Lyon en pleine forme

L’arrivée de Paulo Fonseca a métamorphosé l’OL, qui reste sur 4 victoires lors des 5 dernières journées de championnat. Seul le PSG a réussi à lui barrer la route dans cette dynamique (2-3). Les Gones ont notamment signé deux succès consécutifs face à Brest (2-1) et Nice (0-2), leur permettant de se hisser à la 6e place du classement.

En Europa League, Lyon a également brillé en éliminant le FCSB avec un score cumulé de 7-1. Les quarts de finale les opposeront désormais à Manchester United, un défi de taille qui ne doit pas leur faire oublier l’importance de cette rencontre face au Havre.

Le Havre joue son maintien avec détermination

Si Lyon vise l’Europe, Le Havre AC lutte pour rester en Ligue 1. Actuellement 16e avec 21 points au compteur, le club dirigé par Didier Digard sait que chaque point compte dans cette dernière ligne droite. Les Normands restent sur 4 points pris en deux matchs, avec une victoire spectaculaire contre Lens (3-4), suivie d’un nul contre Saint-Étienne (1-1). Cependant, un déplacement au Groupama Stadium représente un défi bien plus corsé.

Sur quelle chaine regarder OL - Le Havre ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Le Havre AC sera à suivre ce dimanche 16 mars 2025 à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.

Horaire et lieu du match

Date : 16/03/2025 Heure du coup d'envoi : 15h Lieu : Stade Océane

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe de l'OL

Privé de banc en raison de sa suspension, Paulo Fonseca laisse une nouvelle fois les rênes à Jorge Maciel pour cette rencontre. Ce dernier pourra compter sur un effectif au grand complet. Parmi les joueurs disponibles figurent Lucas Perri, Corentin Tolisso, Rayan Cherki, Jordan Veretout, Moussa Niakhaté, Tanner Tessmann, Nemanja Matic, Clinton Mata, Georges Mikautadze, Rémy Descamps, Abner Vinicius, Nicolás Tagliafico, Saël Kumbedi, Duje Caleta-Car, Thiago Almada, Malick Fofana, Alexandre Lacazette, Ainsley Maitland-Niles et Paul Akouokou. Seule absence notable : Warmed Omari, qui ne fait pas partie du groupe, étant appelé en sélection des Comores pour la trêve internationale.

Position Joueurs Gardiens: Descamps - Diarra - Perri. Défenseurs : Abner - Caleta-Car - Kumbedi - Maitland-Niles - Mata - Niakhate - Tagliafico. Milieux de terrain : Akouokou - Almada - Matic - Tessmann - Tolisso - Veretout. Attaquants : Cherki - Fofana - Lacazette - Mikautadze - Nuamah.

Infos de l'équipe du Havre

Pour cette rencontre, Le Havre devra composer avec plusieurs absences. Arouna Sanganté poursuit sa reprise, tandis qu’Elysée Logbo (épaule), Yann Kitala (cuisse) et Darren Mosengo ne sont pas disponibles. L’incertitude plane encore sur la présence de Fodé Ballo-Touré (cheville) et Yannis Zouaoui (mollet), dont l’état sera évalué d’ici le match. En revanche, Junior Mwanga fait son retour après avoir purgé sa suspension. De son côté, Mahamadou Diawara ne figure pas dans le groupe en raison d’un accord entre les deux clubs concernant son prêt.

Position Players Gardiens: Gorgelin, Desmas, Défenseurs : Nego, Youté, G. Lloris, Ballo-Touré, Pembélé, Confais. Milieux : A. Touré, Mwanga, Kechta, Bodmer, Kouziaiev, R. N'Diaye. Attaquants : A. Ayew, Housni, Joujou, Casimir, Hassan, I. Soumaré.

Les compos probables du match Lyon - Le Havre

Lyon : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Tessmann - Cherki, Almada, Fofana - Lacazette

Le Havre : Gorgelin - Nego, Youté, Lloris, Zouaoui - Mwanga, Touré - Casimir, Kechta, Soumaré - Hassan

Précédentes confrontations