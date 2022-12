Lisandro Martinez : "Pour jouer pour l'Argentine il faut donner votre vie"

Le défenseur central de l'Albiceleste, sacré champion du monde au Qatar, est revenu sur les valeurs mises en avant au sein de la sélection.

Le défenseur de Manchester United a remporté la Coupe du monde avec l'Argentine lors de sa première participation au tournoi et a expliqué ce qu'il fallait faire pour représenter l'Albiceleste au plus haut niveau.

S'adressant à TYC Sports, Martinez a déclaré : "C'était une énorme émotion et une fierté d'être là. C'était ma première Coupe du monde, mais j'étais aussi très concentré dès le début, avec l'objectif de devenir champion.

"Nous sommes passés du moins au plus et les gens se sont beaucoup identifiés à notre jeu, nous avons montré un bon football et c'est ce qui nous caractérise, nous les Argentins. Il faut être prédisposé et quand vous voyez le maillot, le bouclier et tant de millions d'Argentins derrière vous, vous devez donner votre vie pour eux tous. C'est le moins que l'on puisse faire."

Après avoir subi une surprenante défaite contre l'Arabie saoudite lors de l'ouverture du tournoi, l'Argentine a soulevé la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986, en battant la France aux tirs au but lors d'une finale incroyable.

Martinez sera probablement présent lors du match de Premier League de Manchester United contre Nottingham Forest le 27 décembre.