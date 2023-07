Lionel Messi révèle les secrets de sa longévité au plus haut niveau

Lionel Messi estime que "la mentalité, la lutte, le sacrifice" et le fait de "toujours en vouloir plus" sont les clés de sa réussite.

Dans une vaste interview accordée à la télévision argentine Television Publica, le vainqueur de la Coupe du monde 2022 a abordé divers sujets, de la retraite à sa nouvelle vie à Miami, en passant par sa une carrière qui s'est distinguée par sa longévité et son niveau étonnamment élevé.

"La lutte, l'effort, le sacrifice"

À une question posée par son coéquipier Nicolas Tagliafico sur les secrets de son incroyable longévité, Lionel Messi a répondu : "Je crois que c'est la même chose qui m'a aidé à atteindre un niveau aussi bien collectif qu'individuel. Je pense que c'est la mentalité, la lutte, l'effort, le sacrifice".

"Le fait d'en vouloir toujours plus. Je pense que j'étais comme ça dès mon plus jeune âge. J'étais très responsable et très sûr de ce que je voulais et j'ai toujours donné le maximum pour y parvenir", a ajouté l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain.

"J'ai toujours le même désir de m'améliorer"

Lionel Messi a ajouté que sa condition physique impressionnante l'a également aidé à rester aussi haut aussi longtemps : "Je me concentre au début de chaque saison avec la même mentalité et le même désir de m'améliorer. De plus, j'ai eu beaucoup de chance avec les blessures".

L'Argentin a également exprimé sa satisfaction de rejoindre Miami : "Ma mentalité et ma tête ne changeront pas et j'essaierai, où que je sois, de donner le maximum pour moi et pour le club, afin de continuer à être performant au plus haut niveau. Nous sommes satisfaits de la décision que nous avons prise. Nous sommes prêts et impatients d'affronter ce nouveau défi, ce nouveau changement".

L'excitation monte à Miami à l'approche du début d'un nouveau chapitre pour l'un des plus grands joueurs de tous les temps, dont les débuts avec l'Inter Miami sont attendus contre Cruz Azul le 21 juillet.