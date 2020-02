Lionel Messi primé aux Lareus Awards

Lionel Messi continue de marquer l'histoire du sport. L'Argentin et est devenu lundi le premier footballeur à remporter le prix Laureus. L'attaquant de Barcelone a été choisi comme le meilleur athlète mondial de l'année 2019.

Le joueur partage le prix avec le pilote anglais de Formule 1 angalis Lewis Hamilton. Cependant, Messi a déjà remporté le prix collectivement en 2012 lorsque le Barça a été désignée comme la meilleure équipe de l'année. Maintenant, il rejoint la liste des athlètes qui ont gagné aussi individuellement. Une liste qui regorge de nombreux prestigieux tels Tiger Woods, Michael Schumacher, Roger Federer, Novak Djokoviv ou Usain Bolt.

Les prix Laureus sont connus comme les Oscars du monde du sport et, depuis l'année 2000, distinguent chaque année le meilleur athlète mondial (homme) de l'année, la meilleure athlète mondiale (femme) de l'année, l'équipe mondiale de l'année, la meilleure promesse mondiale de l'année, le retour de l'année, le meilleur athlète handicapé mondial de l'année et meilleur athlète sportif alternatif mondial de l'année.

"Tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir être présent à l'événement. J'étais excité d'être présent pour ce que cela signifie, mais malheureusement je ne peux pas l'être. Tout d'abord, je tiens à remercier le groupe académique de m'avoir accordé cette reconnaissance. un prix très important, très spécial. Je suis honoré d'être le premier footballeur à le gagner. C'est un grand plaisir de faire partie de ce palmarès et d'être le premier à la recevoir " , a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur le compte officiel @LaureusSport.

"I am honoured to be the first to win this award being a sportsperson coming from a team sport."



Felicidades Lionel Messi 🙌 #Laureus20 #SportUnitesUs pic.twitter.com/Qt7UDTpFya