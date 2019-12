Lionel Messi évoque son admiration pour Sadio Mané

Lionel Messi a admis que Sadio Mané faisait partie des joueurs qu’il appréciait et qu'il aurait aimé le voir plus haut au classement du Ballon d'Or.

Lundi dernier, Lionel Messi a été couronné par Ballon d’Or France Football. Un sacre mérite et qui ne prête pas vraiment au débat. Ou du moins pas autant que la 4e place à laquelle a terminé Sadio Mané. Malgré sa très belle année réussie avec , l’attaquant sénégalais n’a pas réussi à décrocher le podium. Il a été devancé par Virgil Van Dijk.

Beaucoup d’observateurs et consultants ont jugé que Mané n’a pas été justement récompensé pour sa belle année. Certains, à l’instar de Habib Beye, ont même crié à la discrimination parce que la star des Reds vient d’Afrique. Des propos qui ont fait beaucoup jaser.

Ayant voté pour Mané dans son scrutin pour le trophée The Best, Messi aurait aimé avoir le Sénégalais à une position plus haute. "Je crois qu’il y a beaucoup de grands joueurs cette année, a-t-il expliqué au micro de Canal+ Sport Afrique. C’est pourquoi ça a été difficile de choisir un joueur en particulier. Mais j’avais choisi Mané parce que c’est un joueur qui me plaît. Il a réalisé une grande année qui était exceptionnelle pour Liverpool. C’est pour cette raison que je l’avais choisi. Je me répète, il y a eu beaucoup de très grands joueurs cette année, le choix était donc difficile."

Pour rappel, la dernière et seule fois qu’un joueur africain a remporté le Ballon d’Or c’est George Weah en 1995. À défaut d’avoir succédé au Libérien, Mané réussit la prouesse de faire mieux que Didier Drogba et Samuel Eto’o. Ces deux-là n’avaient pas fait mieux que 6e lorsqu’ils étaient au sommet de leur art.