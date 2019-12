La liste des 10 nommés pour le titre de joueur africain de l’année

Après le Ballon d’Or, l'annonce des récompenses individuelles de fin d'année continuent d'affluer.

Place désormais au titre de meilleur joueur africain de l’année qui sera bientôt décerné. En effet, la liste des 10 nominés vient de tomber !

La Confédération Africaine de Football a donné quelques noms prestigieux. On retrouve les stars de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, telles que Mahrez ou Mané. Mais aussi des joueurs qui ont brillé en club.

La liste des 10 nominés :

[-] André Onana ( /Cameroun)

[-] Hakim Ziyech (Ajax/ )

[-] Ismail Bennacer ( / )

[-] Kalidou Koulibaly ( / )

[-] Mohamed Salah ( /Égypte)

[-] Odion Ighalo (hanghai Shenhua/ )

[-] Pierre-Emerick Aubameyang ( / )

[-] Riyad Mahrez ( /Algérie)

[-] Sadio Mané (Liverpool/Sénégal)

[-] Youcef Belaili ( Al-Ahli SC/Algérie)

