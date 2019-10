Cristiano Ronaldo : "À 19-20 ans, j'ai compris ce qu'était le football : des chiffres, des titres, des records et des buts."

Dans une interview à France Football, CR7 est revenu sur sa vision du ballon rond et l'importance croissante des statistiques et du palmarès.

Vainqueur de cinq Ligues des champions et de cinq Ballons d'Or, Cristiano Ronaldo n'a plus rien à prouver à 35 ans que ce soit sur le plan individuel mais aussi collectif. L'attaquant portugais s'est confié dans une interview à Football sur sa vision du football et ce qu'il valait faire pour être au-dessus des autres.

A retrouver ce mardi dans @francefootball une interview exclusive et épatante de @Cristiano réalisée par @ThierryMarchan. Le joueur aux 5 BO y révèle les secrets et les clés de sa longévité. Et parle pour la première fois de ses séances de méditation. Must read. pic.twitter.com/stiVfgetdy — Pascal Ferré (@Pasferre) October 28, 2019

"À 19-20 ans, j'ai compris que le football, c'étaient des chiffres, des titres, des records et des buts", indique ainsi CR7, qui n'est toujours pas rassasié malgré le temps qui passe. Le natid de Madère a d'ailleurs récemment dépassé le total de 700 buts en carrière. Un accomplissement dont il est heureux. "Sept cents buts, c'est quand même un total impressionnant qui me rend d'autant plus fier que peu de joueurs l'ont atteint."

Quand on lui demande de désigner le but le plus marquant de son parcours professionnel, Cristiano Ronaldo désigne le retourné inscrit contre la en en 2018. "C'est un but que j'essayais de marquer depuis des années", confirme-t-il au passage.

C'est justement le travail et le sérieux à l'entraînement qui lui ont permis d'en être là. "Il faut d'abord du talent. Sans cela, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Après, le talent sans le travail ne sert à rien. Rien ne tombe du ciel. Je ne serais jamais arrivé là où j'en suis sans ma force de travail."

Par rapport à son âge, Cristiano Ronaldo a conscience d'être plus performant que la moyenne. "Mon but, c'est de rester jeune en vieillissant. Donc compétitif. Donnez-moi un joueur qui performe autant que moi au même âge, dans une équipe comme la Juventus ?"

"Une rivalité salutaire" avec Messi

Enfin sur sa rivalité avec Lionel Messi, le vainqueur de l'Euro 2016 en tire beaucoup de positif. "Être l'un en face de l'autre en nous a permis d'être meilleurs, plus performants... Au Real, je ressentais davantage sa présence qu'à Manchester, donc un peu plus de pression. D'un certain point de vue, ç'a été une rivalité salutaire."