Lionel Messi envoie un message à Busquets !

Mercredi, Sergio Busquets a annoncé qu'il avait décidé de quitter le FC Barcelone à la fin de la saison, à l'expiration de son contrat actuel.

"Busi" met ainsi fin à une incroyable association de 18 ans avec le club.

Busquets est considéré comme l'un des meilleurs joueurs passés par le FC Barcelone, et un autre, Lionel Messi, a profité de l'occasion pour rendre hommage à son ami et ancien coéquipier.

Dans un post sur Instagram, Messi n'a pas manqué de saluer les efforts fournis par Busquets à Barcelone.

"Sur le terrain toujours avec le 5 mais en réalité, comme joueur et comme personne, tu es un 10, Busi.

Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle étape et dans tout ce qui t'entoure, toi et ta famille.

Merci pour tout ce que tu as fait sur et en dehors du terrain. Nous avons passé tellement de moments ensemble, beaucoup de bons moments, mais aussi des moments plus compliqués. Ils resteront à jamais !"

Il a été question que la reconduction de Busquets à Barcelone dépende de la réintégration de Messi dans le club cet été. Cependant, il semble que Busquets ait décidé de ne pas attendre de voir si cela se concrétisera.

Messi peut toujours rejoindre Barcelone cet été, mais s'il le fait, il ne jouera pas aux côtés de Busquets.