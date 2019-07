Lionel Messi dément l'altercation à Ibiza

Sur son compte Instagram, la star du Barça a démenti avoir été impliqué dans une bagarre, dimanche soir à Ibiza.

Lionel Messi profite actuellement de ses derniers jours de vacances avant la reprise de l'entrainement. Dimanche soir, la star argentine était sur l'ile de l'Ibiza afin d'assister à un concert. Une virée qu'il a faite avec sa femme, et aussi les couples Fabregas, Jordi Alba et Suarez.

Messi et ses amis profitaient de cette soirée, jusqu'à ils ont été importunés prétendument par une personne mal intentionnée. L'attaquant du aurait tenté de répliquer avant que la sécurité de l'événement ne s'en est mêlée et l'a évacué en lieu sûr.

Cet incident a été largement relayé par les médias, et aussi beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Des vidéos de la fin de la scène commencent aussi à circuler sur la toile, où on voit la Pulga au milieu de trois gars baraqués, tentant de le mettre à l'abri de la foule.

L'article continue ci-dessous

C’est peu dire que la soirée a été un peu gâchée avec ce fameux incident. Mais, ce n’est pas l’avis de l’intéressé. Ce lundi, sur son compte Instagram, le quintuple Ballon d’Or a cherché à nier tout problème la veille, précisant que les gens sur place ont été très sympathiques à son endroit.

De retour à l’entrainement mardi

« Super nuit hier à Ibiza, les amis. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la reprise ... Et ne vous fiez pas à tout ce que vous avez lu et qui n'a rien à voir avec la réalité. Tout était génial la nuit dernière et tout le monde nous a traités de manière incroyable, comme toujours! », a-t-il écrit. Un message qui a doit assurément rassurer tous ses admirateurs.

Pour rappel, Messi et Suarez sont attendus pour la reprise de l’entrainement ce mardi. Il retrouvera ses coéquipiers blaugrana, qui viennent de rentrer du . Le duo pourrait être aligné le 4 aout prochain lors du match contre , comptant pour le Trophée Gamper.