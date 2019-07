Barça - Lionel Messi impliqué dans une altercation lors de ses vacances à Ibiza

Présent sur l'île d'Ibiza en compagnie notamment de sa femme, de Luis Suarez, Jordi Alba ou encore Cesc Fabregas, Lionel Messi pensait profiter tranquillement de sa soirée de dimanche devant un concert.

Cependant le quintuple Ballon d'Or n'est pas une personne comme les autres et toutes ses apparitions en public sont surveillées de près. Certaines personnes malintentionnées sont capables de lui gâcher ces moments où il est avec des proches pour profiter en vacances et oublier le ballon rond qui occupe 99% de sa vie.

Un individu a ainsi tenté de le provoquer et d'avoir une altercation avec lui, ce qui n'a pas été au goût de l'attaquant du , qui a tenté de lui répondre. La sécurité de l'événement a ainsi empêché Messi d'agir et l'a evacué en lieu sûr.

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7