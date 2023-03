Lionel Messi à l'Inter Miami ? Le patron de la MLS s'en mêle

Le commissaire de la MLS, Don Garber, a révélé que la ligue était prête à faire preuve de souplesse pour faire venir Lionel Messi dans le pays.

Dans une interview accordée à The Athletic, Garber a déclaré que la ligue était prête à explorer les possibilités de structurer un montage financier qui permettrait à l'Inter Miami de signer la superstar argentine. Les règles strictes de la MLS en matière de plafond salarial signifient que tout accord nécessiterait une certaine inventivité, à l'image de l'accord novateur qui a permis à David Beckham de rejoindre le LA Galaxy en 2007.

Garber a déclaré à The Athletic : "Vous avez affaire au joueur le plus spécial de l'histoire du football. Alors quand il y a des rumeurs le liant à Miami, c'est génial. Et si cela pouvait se produire, ce serait formidable pour la MLS, ce serait formidable pour Messi et sa famille, et comme pour tout chez nous, nous essayons de saisir toutes les opportunités. Si nous avons l'opportunité de le faire, ce sera en dehors des sentiers battus.

"Nous allons devoir structurer un accord qui va le rémunérer d'une manière que lui et sa famille attendent. Qu'est-ce que c'est ? Honnêtement, nous ne le savons pas aujourd'hui."

Messi, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain expire cet été, continue d'évoluer à un niveau stupéfiant et a récemment été élu une nouvelle fois meilleur joueur du monde. S'il décide de quitter la capitale française, il y aura certainement beaucoup d'intérêt, mais son énorme salaire pose un problème à tout club cherchant à le recruter et à se conformer aux règles du fair-play financier.

Le contrat qui a amené Beckham à LA Galaxy comprenait une clause lui permettant d'acheter une nouvelle franchise MLS pour 25 millions de dollars - un chiffre qui s'est avéré être une bonne affaire lorsque l'ancien joueur de Manchester United a créé l'Inter Miami, aujourd'hui évalué à plus de 600 millions de dollars.

Le septuple Ballon d'Or aura des préoccupations plus immédiates à l'esprit, puisqu'il tentera d'accroître l'avance de son club en tête de la Ligue 1 samedi avant de se rendre au Bayern Munich mercredi pour tenter d'inverser la tendance en huitième de finale de la Ligue des champions.