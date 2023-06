Lionel Messi a fait son choix, c'est définitif

Enfin ! la saga est terminée. Lionel Messi a fait son choix de carrière et c'est définitif.

Lionel Messi aurait décidé de rejoindre l'Inter de Miami, le FC Barcelone n'ayant pas réussi à faire revenir le vainqueur de la Coupe du monde dans son pays d'origine.

Messi deviendra un agent libre lorsque son contrat avec le Paris Saint-Germain expirera officiellement le 30 juin, le club ayant confirmé son départ avant le dernier match de la saison de Ligue 1. Les spéculations sur le prochain déménagement du joueur de 35 ans se sont intensifiées depuis lors, le FC Barcelone ayant publiquement intensifié ses tentatives pour le ramener au Camp Nou. Le club saoudien Al-Hilal a également fait pression pour recruter Messi ces derniers mois, mais Guillem Balague a maintenant révélé qu'il entamerait la prochaine étape de sa carrière en Amérique.

L'Inter Miami a remporté la course pour recruter Messi avec l'aide des partenaires commerciaux Apple et adidas. Selon The Athletic, le vainqueur de la Coupe du monde devrait toucher une partie des revenus du Season Pass MLS de l'Apple TV+, tandis qu'adidas lui a proposé un accord de partage des bénéfices afin de renforcer leur relation à long terme.

Le père de Messi a admis en début de semaine que son fils était favorable à un retour au FC Barcelone, mais la situation financière précaire de l'équipe a finalement rendu impossible un accord définitif. Gerard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba ont tous quitté le club depuis le début de l'année, mais le Barça doit encore réduire considérablement sa masse salariale avant de pouvoir recruter de nouveaux joueurs. Al-Hilal, quant à lui, devra attendre au moins jusqu'en 2024 avant de relancer l'intérêt pour Messi, GOAL ayant révélé que l'attaquant avait demandé à retarder un éventuel transfert au Moyen-Orient afin d'évaluer les options qui s'offrent à lui après son départ du PSG.