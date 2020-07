L'international brésilien Oscar veut jouer pour la Chine

International brésilien, Oscar souhaite que la FIFA modifie son règlement pour pouvoir jouer avec la sélection chinoise.

En 2016, Oscar quittait pour rejoindre le Shanghai SIPG. Le milieu de terrain est l'une des stars du championnat chinois et il se dit prêt à porter les couleurs de la sélection chinoise comme il l'a déclaré dans une interview à la chaîne de télévision chinoise CGTN : « En , tout le monde voit à quel point je joue bien, donc si l'équipe nationale chinoise a besoin d'un bon milieu, je pense que je peux aider s'ils changent (les règles) ».

A l'heure actuelle, le règlement de la FIFA empêche Oscar de changer de sélection nationale car il a déjà porté le maillot de la Seleção en matches officiels. Oscar totalise ainsi 47 sélections sous le maillot auriverde (pour 12 buts) et a même remporté la Coupe des confédérations en 2013.

De nombreux brésiliens naturalisés chinois

L'appel du pied d'Oscar à la sélection chinoise n'est pas anodin. Non sélectionné depuis 2015, il espère un changement de règlement afin de pouvoir jouer le Mondial 2022. Or, depuis plusieurs années, la Chine naturalise de nombreux joueurs brésiliens évoluant en Chinese Super League afin de renforcer sa sélection. Elkeson compte ainsi 4 sélections , Aloisio a été convoqué mais n'a pas encore joué et l'international Ricardo Goulart, une seule sélection lors d'un match amical avec le , attend lui aussi un feu vert de la FIFA pour changer de sélection.