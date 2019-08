Elkeson, un Brésilien devenu international chinois

Né au Brésil et naturalisé chinois, le milieu offensif du Guangzhou Evergrande, Elkeson, est un cas inédit en Chine.

C'est l'histoire d'un joueur né au , naturalisé chinois et aujourd'hui international chinois après avoir illuminé le pays de son talent - un pays qu'il a rejoint en 2013. Elkeson, le milieu offensif de Guangzhou Evergrande, est un cas inédit en .

Convoqué dans la liste de 35 joueurs le mois dernier en vue des qualifications pour la , Elkeson est devenu le premier joueur sélectionné après avoir été naturalisé sans origine chinoise. Le natif de Coelho Neto, âgé de 30 ans, a accepté de représenter la Chine en répondant favorablement à cette convocation alors qu'il n'a jamais joué une minute avec la Seleçao. Elkeson a bien failli jouer pour son pays d'origine en septembre 2011 après avoir été rappelé par Mano Menezes, son ancien entraîneur en sélection, mais il n'avait pas joué avec la mythique tunique auriverde.



"Aujourd'hui, je veux dire au monde : j'ai officiellement commencé un nouveau voyage, je suis Chinois, je veux rendre tout l'amour et l'attention que vous m'avez apportés au fil des années", a déclaré Elkeson dans un message publié par Weibo.



"C’est un pays qui développe vigoureusement son football et que de nombreuses personnes dans le monde ne comprennent toujours pas. Il n’a participé à la Coupe du Monde qu’une fois. Pour moi, c’est un pari dans ma carrière. Mais je veux un nouveau défi, je veux voir où sont mes limites. En 2016, j'ai rejoint Shanghai SIPG. J'ai passé trois ans et demi à Shanghai, 116 matchs et deux trophées de championnat, créant ainsi l'histoire du club. Une autre expérience réussie mais je ne suis toujours pas satisfait parce que je veux rendre l’amour que le peuple chinois m'a donné au cours de ces sept années. Je suis très heureux et à l'aise en Chine. C'est chez moi. Au bon moment, j'ai appris que c'était très difficile, mais j'ai accepté ce défi sans réfléchir. Je sais que c'est la prochaine étape que je devrais franchir."



Avant de déménager en Chine, Elkeson a débuté sa carrière au Brésil avec Vitoria en 2009 avant de s’installer à Botafogo deux ans plus tard.