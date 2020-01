L’Inter et Tottenham sont d’accord pour Christian Eriksen

Selon Sky Italy, l’Inter de Milan et Tottenham FC sont d’accord pour le transfert du milieu de terrain danois Christian Eriksen.

Le feuilleton Eriksen touche à sa fin. L’international danois va selon toute vraisemblance prendre la direction de l’Inter de Milan. Et ce malgré un intérêt récent du Barça à son égard. Après de longues négociations, un accord verbal a été trouvé avec .

Pour rappel, Eriksen s’était entendu avec les responsables intéristes depuis plusieurs jours, et il ne restait plus qu’à obtenir l’approbation des Londoniens. C’est désormais chose faite.

Eriksen devrait arriver en Lombardie dans les prochains jours pour passer sa visite médicale et parapher ensuite son contrat avec les Nerazzurri.

Tottenham est actuellement en quête d’un autre milieu de terrain pour remplacer le Scandinave. Ce dernier n’était plus qu’à six mois de contrat avec le club. Son indemnité de transfert n’a pas été divulguée, mais elle devrait avoisiner les 18M€.