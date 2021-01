OFFICIEL - Lingard rejoint West Ham en prêt

Le club londonien de West Ham vient de boucler l'arrivée en prêt de l'international anglais Jesse Lingard.

Jesse Lingard a rejoint West Ham en prêt de Manchester United jusqu'à la fin de la saison.

Lingard a accumulé 210 apparitions pour United dans toutes les compétitions depuis son intégration à l'équipe senior à Old Trafford en 2011, marquant 33 buts et assurant 20 passes décisives.

Le joueur de 28 ans a remporté quatre trophées majeurs au cours de cette période, dont la FA Cup et la Ligue Europa, tout en honorant 24 sélections pour l'Angleterre.

La carrière de Lingard a considérablement décliné au cours de l'année écoulée, avec une concurrence accrue pour les places à Manchester, laissant le milieu de terrain en marge de l'action sous la coupe d'Ole Gunnar Solskjaer.

Il n'a pas encore joué en Premier League pour United cette saison, et le club a finalement décidé d'accepter son départ avant la fin du mercato de janvier.

Lingard finira donc la campagne à West Ham, l'accord final devant valoir un total de 3 millions d'euros, y compris son salaire et ses frais de prêt.

"Je suis excité. C'est un autre nouveau chapitre de ma vie. Rien n'est garanti mais je suis venu ici pour travailler dur, aider l'équipe et apporter mon expérience", a déclaré Lingard à West Ham TV après la finalisation du deal.

"C’est l’objectif principal. Je veux juste profiter de mon football, reprendre le jeu et remettre mes pieds sur le terrain. Il y avait beaucoup de clubs impliqués mais, pour moi personnellement, je pensais que c'était la bonne décision. J'ai évidemment eu une relation antérieure avec le manager car il était à Man Utd et j'ai joué sous ses ordres auparavant, donc il connait mes qualités et ce que je peux apporter à l'équipe. Je connais aussi quelques joueurs - je connais très bien Dec [Rice] à travers la sélection - et je sens que je peux vraiment m'installer ici rapidement."

Solskjaer a fait allusion à un possible transfert du meneur de jeu des Red Devils après une victoire 3-2 au quatrième tour de la FA Cup contre Liverpool le week-end dernier, déclarant aux journalistes: "Il veut jouer au football, nous devrons voir et je vais m'asseoir avec Jesse et prendre une décision sur ce que nous allons faire. "

Newcastle et West Brom auraient également contacté les représentants de Lingard pour discuter de sa disponibilité.

Il retrouvera donc son ancien manager à United, David Moyes au London Stadium, et sera chargé d'aider les Hammers à se classer parmi les six premiers en Premier League.