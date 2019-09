Lindelof signe un nouveau contrat avec Manchester United

Quelques jours après David De Gea, un autre joueur important de a signé ce mercredi une prolongation de contrat. L’arrière central Victor Lindelof s’est engagé jusqu’en 2024 avec les Red Devils.

Lindelof (25 ans) évolue à Manchester depuis 2017. Il y est arrivé en provenance de Lisbonne et contre un montant de 35M€. "C’est un honneur de jouer pour ce club et j’ai hâte de le faire avant de nombreuses années. Mon avenir n'est que rouge", a confié le joueur après avoir signé son contrat.

