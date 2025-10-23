Lille - PAOK Salonique : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le duel entre Lille et le PAOK Salonique promet d'être passionnant, avec des options disponibles pour suivre le match en streaming. Pour ceux qui souhaitent parier sur ce match, les meilleures applications de paris sportifs peuvent offrir une expérience optimisée et facile à utiliser pendant que vous suivez l’action.

Porté par un gardien devenu héros et une confiance retrouvée en championnat, le LOSC aborde sa troisième journée de Ligue Europa avec le statut de favori et l'ambition assumée. Ce jeudi soir au Stade Pierre-Mauroy, les Dogues, auteurs d'un parcours parfait jusqu'ici, reçoivent le PAOK Salonique avec l'objectif de faire un grand pas vers la qualification.

Berke Özer, le nouveau mur qui a conquis les supporters

La soirée de Rome, il y a trois semaines, restera dans les mémoires. En arrêtant trois penalties consécutifs sur la même action pour préserver la victoire, le gardien turc Berke Özer est entré dans la légende du club. Surnommé "Buld Özer" par des supporters qui l'avaient d'abord critiqué, il est devenu le symbole de la solidité et du caractère de ce LOSC version européenne, qui a parfaitement su tourner la page après le départ de Lucas Chevalier.

Un fief quasi-imprenable sur la scène européenne

Au-delà de son nouveau héros, Lille peut s'appuyer sur une statistique impressionnante : le club reste sur 14 matchs de groupe européens consécutifs sans défaite à domicile. Le Stade Pierre-Mauroy est devenu une véritable citadelle en Europe, un lieu où les plus grands ont chuté. Face à des équipes grecques, les Dogues ont d'ailleurs toujours gagné sur leur pelouse.

Le PAOK, un leader en Grèce, un outsider en Europe

L'adversaire n'est pourtant pas à prendre à la légère, comme l'a rappelé Bruno Génésio qui prône "l'humilité". Le PAOK est le leader invaincu du championnat grec et reste sur deux victoires de prestige dans ses derbies nationaux. Emmenés par l'ancien lillois Soualiho Meïté, qui retrouve son club formateur, les Grecs, en difficulté en Europe (1 point en 2 matchs), viendront pour créer l'exploit. Mais face à la dynamique lilloise, la tâche s'annonce immense.

Sur quelle chaine suivre le match Lille - PAOK Salonique ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France Canal+, MyCanal 🌍 MENA BeIN Sports MENA 7, BeIN Connect, TOD 🇩🇪 Allemagne Sky Sport MIX 🇵🇹 Portugal DAZN 3 (streaming) 🇪🇸 Espagne M+ Liga de Campeones 6 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 3 🇬🇧 Royaume-Uni TNT Sports 8 🇧🇦 Balkans Arena Premium 2

🌍 Vous êtes en déplacement ou dans une région non couverte ? Utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme de streaming comme si vous étiez en France, en Espagne ou dans tout autre pays concerné. Par exemple, connectez-vous à un serveur français pour regarder Lille – PAOK sur Canal+ via MyCanal, ou à un serveur MENA, portugais, allemand ou britannique pour accéder à BeIN Sports, DAZN, Sky, TNT Sports, etc. 🔄

Comment regarder de partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Lille - PAOK

La rencontre entre Lille et PAOK Salonique aura lieu ce jeudi 23 octobre au Stade Pierre Mauroy de Lille, à 21h, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe de Lille

Le LOSC prépare sa troisième sortie européenne avec plusieurs ajustements dans son onze. Selon les dernières tendances, Olivier Giroud devrait débuter sur le banc, remplacé en pointe par Hamza Igamane, qui vivrait sa deuxième titularisation depuis son arrivée. Le Marocain sera épaulé sur le flanc gauche par son compatriote Osame Sahraoui, tandis que Hakon Haraldsson et Matias Fernandez-Pardo complèteront l’animation offensive dans le 4-2-3-1 de Bruno Genesio.

Au milieu, le capitaine Benjamin André restera l’un des piliers de l’équipe, accompagné du jeune Ngal’ayel Mukau, de retour dans le groupe après une absence prolongée. Derrière, Berke Özer sera titularisé dans les cages, protégé par une ligne défensive composée de Tiago Santos, Nathan Ngoy, Chancel Mbemba et Romain Perraud. Plusieurs absences sont toutefois à signaler : Ethan Mbappé, André Gomes, Alexsandro, Marc-Aurèle Caillard et Ousmane Touré.

Infos de l'équipe du PAOK

Le PAOK Salonique aborde son déplacement dans le Nord de la France avec quelques incertitudes. Dimitris Chatsidis reste incertain en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été précisée, tandis que le gardien Jiri Pavlenka demeure très incertain après une douleur aux adducteurs contractée plus tôt ce mois-ci.

Entre la première et la deuxième journée de Ligue Europa, Razvan Lucescu avait profondément remanié son onze de départ, alignant cinq nouveaux titulaires : Joan Sastre, Alessandro Vogliacco, Alessandro Bianco, Kiril Despodov et Mady Camara. En attaque, Giorgos Giakoumakis, prêté par le Cruz Azul, avait ouvert le score avant que son équipe ne concède l’égalisation dix minutes plus tard, puis s’incline. L’international grec reste néanmoins la principale arme offensive d’un PAOK en quête de rebond.

