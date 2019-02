Lille - Un ancien entraîneur de Rafael Leao : "En jeunes, il était meilleur que Cristiano Ronaldo"

Tiago Fernandes, entraîneur de Rafael Leao de 14 à 18 ans, estime que l'attaquant du LOSC est le meilleur joueur passé par l'académie du Sporting.

Tiago Fernandes a connu Rafael Leao avec les équipes de jeunes du Sporting Portugal, où l'actuel attaquant du LOSC a fait toute sa formation.

Leao, dont Luis Campos avait affirmé avec son sens de la formule sur RMC qu'il est "le Mbappé portugais", a fait très forte impression dans l'académie du club lisboète. Pour Tiago Fernandes, ses performances étaient même plus impressionnantes que celles d'un certain Cristiano Ronaldo.

"Je poussais Jorge Jesus à le prendre en équipe première. Je lui disais : 'Oui, Gelson Martins (prêté cet hiver à Monaco) a du talent mais Rafael est le meilleur joueur de l'histoire de l'académie du Sporting'. Car en jeunes, il était meilleur que Cristiano Ronaldo", a expliqué le technicien dans des propos accordés à L'Equipe.

Dans ce portrait, on apprend également par Romain Salin, gardien au Sporting, que le prodige portugais est encore perfectible sur le plan mental. "Quand il a décidé d'être décisif, il l'est. Il arrivait à avoir le 'clic' pour le faire. Il y a des joueurs, tu sais très bien que, s'ils forcent, ça ne marche pas tout le temps. Lui, tu te disais, quel potentiel, quelle puissance !", a-t-il noté, toujours dans L'Equipe. "Le gros problème qu'il avait, c'était la suffisance (...) J'ai essayé de le bouger, car j'étais l'un des plus anciens. Parfois, tu avais envie de lui dire : 'Rafa, il faut peut-être arrêter le chocolat !'...".

A signaler que selon le quotidien, le Sporting réclame 45 millions d'euros - le montant de sa clause de résiliation - par rapport au transfert de l'attaquant au LOSC, arrivé libre après avoir rompu son bail à la suite du titre épisode de l'envahissement du vestiaire du club par des fans.