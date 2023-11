Lille – Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après leurs sorties continentales, Lille et Toulouse se mesurent en championnat ce dimanche. Le duel s’annonce indécis.

Il n’y a pas de véritable choc au programme, ce week-end en Ligue 1, mais certaines parties vaudront clairement le détour comme l’opposition au stade Pierre Mauroy entre Lille (5e) et Toulouse (14e).

Lille règne en maitre chez lui

Les Dogues et les Violets ne signent pas la même entame de championnat. Néanmoins, la confiance est de mise dans chaque camp avant cette confrontation. Mal en point sur la scène domestique, Toulouse a su se refaire une belle santé en signant l’exploit de battre Liverpool en Europa League. Une victoire de prestige qui pourrait bien lancer la campagne de Dallinga.

S'abonner à Amazon Prime Video dès aujourd'hui

Evidemment, face aux Nordistes, il y aura besoin de mettre les mêmes ingrédients pour assurer un résultat positif. Car la formation de Paul Fonseca est très difficile à bouger sur ses terres. Depuis septembre 2022, le LOSC n’a perdu qu’un seul de ses 21 matches à domicile (16 victoires et 4 nuls). Et a même remporté 9 de ses 10 derniers matches devant son public.

Si Lille est aussi performant en ce moment c’est surtout grâce à sa défense. Elle n’a plus encaissé le moindre but depuis trois parties en Ligue 1. Une belle série que les Dogues vont vouloir prolonger ce dimanche, surtout que ça sera une partie symbolique. Paulo Fonseca va alors diriger son 50e match comme coach de l’équipe. Une 25e victoire serait la bienvenue.

Horaire et lieu du match

12e journée de Ligue 1

Dimanche 12 novembre stade Pierre Mauroy à Lille

Lille OSC – Toulouse

Les équipes probables de Lille – Toulouse :

Lille : Chevalier - Tiago Santos, Yoro, Aleksandro, Ismaily - Bentaleb, André - Zhegrova, Cabella, Cavaleiro – David.

Toulouse : Restes - Puggard, Diarra, Nicolaisen, Costa, Kamanzi - Casseres, Spierings, Schmidt - Begraoui, Dallinga.

Sur quelle chaine suivre le match Lille – Toulouse ?

La rencontre entre Lille et Toulouse sera à suivre ce dimanche à partir de 15h sur Amazon Prime. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe grâce au Pass Ligue 1.