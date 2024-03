Lille - Sturm Graz : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après sa victoire 3-0 à l’aller, le LOSC n’a plus qu’un petit effort à faire pour atteindre les quarts de l’Europa Conférence Ligue.

Dans son histoire, le LOSC n’a encore jamais disputé un quart de finale de Coupe européenne. Une vraie anomalie pour ce club qui fait partie des tous meilleurs en France. Mais une anomalie qui est en passe d’être réparée.

Les Dogues sont aux portes des quarts de finale de la C4. En 8es de finale aller, ils ont balayé la formation autrichienne de Sturm Graz chez elle sur le score de 3 à 0. A moins d’un incroyable effondrement au Stade Pierre Mauroy, ils seront donc de la partie au prochain tour. Tout comme l’ont été Nice et l’OM dans cette même épreuve lors des deux années précédentes.

Les jeunes de Lille à l’honneur

Performant en championnat (4e au classement), Lille aurait pu avoir l’idée de snober la petite coupe européenne. Ça n’a pas été le cas. Les hommes de Paulo Fonseca ont joué cette compétition à fond. Et ils comptent bien le faire jusqu’au bout. D’autant plus qu’il y a une chance réelle d’aller chercher le trophée. Quand on regarde le plateau de cette Ligue Europa Conférence, il ne reste plus que l’Ajax Amsterdam, la Fiorentina et la Fenerbahçe comme « gros » clients.

Evidemment, avant de penser aller chercher le trophée, les Nordistes doivent faire les choses dans l’ordre. Il y a un travail à finir ce jeudi. Dans cette optique, l’entraineur portugais compte sur sa classe biberon. Des joueurs jeunes et frais et qui auront peut-être plus envie de se montrer dans un duel où la qualification est déjà virtuellement acquise. « Avec les quelques blessures et la densité de matches, nous avons la possibilité de faire jouer quelques jeunes joueurs en Ligue Europa Conférence, a déclaré le coach lusitanien. Lors de la précédente conférence de presse, j’ai souligné le mérite des personnes qui travaillent au centre de formation et travaillent très bien avec les jeunes joueurs qui, quand ils arrivent avec nous, sont prêts à jouer et à aider l’équipe ».

Horaire et lieu du match

Jeudi 14 mars, à 21h heure française

8e de finale retour de la Ligue Europa Conférence

Stade Pierre Mauroy, Lille

Lille OSC – Sturm Graz

Les compos probables de Lille - Sturm Graz

Lille : Chevalier; Santos, Diakite, Yoro, Gudmundsson; Bouaddi, Cabella, Andre; Haraldsson, Zhegrova, David.

Sturm Graz : Jaros; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Gorenc-Stankovic, Lavalee, Boving, Horvat, Kiteisvilli; Biereth.

Sur quelle chaine suivre le match Lille - Sturm Graz

La rencontre entre Lille et Sturm Graz sera à suivre ce jeudi à partir de 21h sur la chaine RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, RMC Access.