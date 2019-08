Lille-Saint-Etienne 3-0, Osimhen a encore frappé

Grâce notamment à un doublé d'Osimhen, Lille a largement dominé l'ASSE pour le compte de la 3e journée de Ligue 1 ce mercredi.

défiait l'ASSE pour le compte de la troisième journée de ce mercredi et c'est Osimhen qui a encore frappé pour les Nordistes, lui qui est entré en jeu en début de première période suite à une blessure de Loic Rémy.

Osimhen a encore frappé

En effet, dès la 37e minute, le jeune attaquant se retrouve seul au niveau du point de penalty suite à une erreur de Loïc Perrin et peut marquer facilement devant Ruffier pour l'ouverture du score des Dogues à domicile.

On retrouve Osimhen quelques minutes plus tard quand sa remise de la tête trouve idéalement Jonathan Ikoné dans la surface dont la reprise est repoussée non pas par Ruffier, mais par Moukoudi. 1-0, cela restera néanmoins le score au repos.

La seconde période sera beaucoup plus verrouillée avec moins d'opportunités lilloises et un jeu concentré dans le compartiment central du terrain. Mais à un peu plus de 20 minutes du terme, Mathieu Debuchy. fait faute sur Jonathan Bamba dans la surface. Ce dernier se fait justice lui-même face à Ruffier et permets au Losc d'accroitre son avance.

Et les Nordistes ne stopperont pas en si bon chemin. Osimhen marquera le but du 3-0 à un quart d'heure de la fin après un superbe enchaînement sur un centre de Celik. De quoi lui permettre de prendre la tête du classement des buteurs de avec 4 buts.

Jonathan Ikoné semble ensuite dévier le cuir de la main sur une tête de Beric à dix minutes du terme, mais le pénalty n'est pas accordé par l'arbitre, qui aprés avoir revu l'action, a conclu que le ballon avait touché l'épaule du joueur.

Dans le temps additionnel, Ruffier arrivera à repousser du pied une nouvelle tentative de ce diable d'Osimhen, mais plus rien ne sera marqué dans cette partie et le Losc l'emporte logiquement face à l'ASSE.