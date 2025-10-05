Lille - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La septième journée du championnat français est l’une des plus mouvementées de ce début de saison. Ce nouvel épisode de Ligue oppose, en effet, plusieurs équipes avec des enjeux déterminants. Ce dimanche, il ferme le rideau avec un choc alléchant entre le LOSC et le Paris Saint-Germain.

La rencontre entre Lille et le PSG attire un large public désireux de suivre le match via différentes chaînes de diffusion. Pour ceux qui souhaitent rendre l'événement encore plus interactif, l'utilisation d'un code promo Parions Sport pourrait maximiser leur engagement tout en optimisant leurs paris.

Lille en quête de rebond

Le LOSC traverse une période contrastée. Battus successivement par Lens lors du derby (3-0) puis par Lyon à domicile (0-1), les hommes de Paulo Fonseca ont vu leur belle dynamique freinée en Ligue 1. Malgré ces deux revers, les Lillois (6es, 10 pts) restent aux portes du top 5 avant la 7e journée.

Mais c’est sur la scène européenne que le club nordiste a retrouvé un peu d’air. Après un succès laborieux contre Brann (2-1) la semaine passée, Lille a confirmé son redressement en s’imposant sur la pelouse de l’AS Rome (0-1), dans un match bien plus relevé. Une victoire prometteuse à l’heure d’aborder un nouveau défi ce dimanche, à savoir la réception du champion de France.

Getty Images

Paris poursuit sa marche en avant

De son côté, le PSG a vécu une semaine tout aussi chargée, mais avec une réussite totale. En déplacement à Barcelone pour la Ligue des Champions, les Parisiens ont maîtrisé leur sujet. Le PSG s’est imposé (1-2) en fin de match après avoir contenu le champion d’Espagne, confirmant ainsi sa victoire inaugurale face à l’Atalanta (4-0).

En championnat, le tenant du titre reste sur une seule défaite, concédée à Marseille (1-0) il y a deux semaines. Hormis ce faux pas, les hommes de Luis Enrique ont dominé leurs autres adversaires, notamment Auxerre battu (2-0) le week-end dernier. Résultat : Le PSG (2e, 15 pts) occupe la place de dauphin derrière l’Olympique de Marseille (1er, 15 pts), tombeur de Metz samedi (3-0). Une victoire face aux Dogues permettrait donc aux hommes de Luis Enrique de reprendre les commandes de la Ligue 1 avant la trêve internationale.

Horaire et lieu du match

Lille - PSG

7e journée de Ligue 1

Lieu : Décathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy

A 20h 45, heure française

Les compos probables du match Lille - PSG

Lille : Özer - Meunier, Mbemba, Ngoy, Perraud - Bouaddi, André - Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia - Giroud.

PSG : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu - Mbaye, Ramos, Barcola.

Sur quelle chaîne suivre le match Lille - PSG ?

La rencontre entre le LOSC et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce dimanche 5 octobre 2025 à partir de 20h45 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+