Lille - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le LOSC et le PSG seront aux prises dimanche, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La 16e journée de la Ligue 1 tire progressivement à sa fin. Le dernier match de cette journée offre une belle opposition entre Lille et le Paris Saint-Germain. En tête du championnat, le club de la capitale a l’occasion de valider le titre de champion d’automne devant des Lillois qui visent, quant à eux, le podium.

Lille - PSG, un choc aux enjeux importants

Avec la défaite de l’AS Monaco vendredi contre l’OM, Lille (4e, 27pts) a l’occasion de remonter sur la troisième marche du podium dimanche. Les Dogues sont en forme cette saison et répondent présents dans la course à l’Europe. Les hommes de Paula Fonseca restent sur 5 matchs sans défaite (2 victoires, 3 nuls) en Ligue 1. Cependant, le LOSC a perdu ses 4 dernières rencontres face au PSG, toutes compétitions confondues. Une statistique qui fait tache au moment où Lille s’apprête à recevoir le PSG dimanche pour essayer de retrouver le podium de la Ligue 1.

Du côté du PSG, la pression est toujours intense comme à chaque match du PSG. Après une semaine où il a réussi à se qualifier en 8es de finale de la Ligue des Champions, le PSG (36pts) compte frapper un grand coup sur la scène domestique. Même s’ils sont en tête du championnat, les hommes de Luis Enrique peuvent se faire rattraper à tout moment. Le LOSC est d’ailleurs un concurrent du PSG pour la conquête du titre. Les Franciliens comptent donc pas manquer l’occasion de tenir les Dogues encore plus loin de la première place.

Horaire et lieu de match

Lille – PSG

16e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Pierre-Mauroy

A 20h45 française

Les compos probables du Lille – PSG

Lille : Chevalier - Santos, Yoro, Alexsandro, Gudmunsson - André, Bentaleb - Zhegrova, Gomes, Cabella - David

PSG : Donnarumma - Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez - Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery - Barcola, Kolo Muani, Mbappé

Sur quelle chaîne suivre le match Lille - PSG

La rencontre entre Lille et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce dimanche 17 décembre 2023 à partir de 20h45 sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.