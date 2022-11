Lille OSC – Rennes : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Lille-Rennes.

Deux prétendants à l'Europe

Lille (7e avec 22 points) reçoit Rennes qui occupe la 3e place avec 27 points. Les deux équipes visent une place européenne en fin de saison et Rennes a actuellement le vent en poupe avec une série de 15 matches sans défaite.

Reste à savoir comment ils ont digéré leur match de Ligue Europa jeudi soir face à des Lillois qui n'ont pas de compétition européenne cette saison.

Date, horaire et lieu de Lille-Rennes

Date : dimanche 6 novembre 2022

Ville : Villeneuve-d'Ascq (France)

Stade : Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 14e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Arbitre de la rencontre : Monsieur Johan Hamel (France)

Sur quelle chaîne voir le match Lille-Rennes ?

En France, la confrontation entre le LOSC et le Stade Rennais sera diffusée simultanément sur Prime Vidéo et sur C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Lille-Rennes

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application Prime Vide et l'application MyCanal.

LILLE-RENNES, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Lille-Rennes

A Lille, trois joueurs seront absents en raison d'une blessure : Alan Virginius, Gabriel Gudmunsson et Ismaily.

A Rennes, Bruno Genesio devra se passer des services de Baptiste Santamaria et Warmed Omari. Martin Terrier est quant à lui incertain en raison d'une petite élongation.

Les équipes probables pour la rencontre Lille-Rennes

Lille : Chevalier - Zedadka, Djalo, Fonte, Diakite - Andre Gomes, Andre - Ounas, Cabella, Bamba - David.

Rennes : Mandanda - Traoré, Wooh, Theate, Truffert - Bourigeaud, Majer, Xeka, Doku - Kalimuendo, Gouiri.

Les statistiques à connaître avant Lille-Rennes

● Lille est invaincu lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1 contre Rennes (3 victoires, 3 nuls), après avoir perdu 4 des 5 précédents (1 succès).

● Lille n'a perdu que 3 de ses 46 matches à domicile contre Rennes en Ligue 1 (26 victoires, 17 nuls) : en mars 1946 (2-5), en mai 1966 (1-3) et le 17 janvier 2018 (1-2).

● Lille a perdu son dernier match de Ligue 1 à Lyon (0-1 le 30 octobre), mais n'a pas encore subi 2 défaites de rang dans l'élite cette saison.

● Rennes est invaincu lors de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (7 victoires, 2 nuls), remportant les 5 plus récents. Le club breton n'a plus gagné 6 rencontres de rang dans l'élite depuis février-avril 2006 (8).

● Lille a gagné ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1, mais n'a plus connu une plus longue série sur ses terres dans l'élite depuis avril-septembre 2019 (8).

● Rennes a gagné ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (3-1 à Strasbourg et 2-1 à Angers), mais n'a plus remporté 3 matches à l'extérieur de rang dans l'élite depuis décembre 2019-janvier 2020 (3).

● Rennes a marqué 76 buts en Ligue 1 en 2022, seuls Paris (87), Manchester City (85) et le Bayern Munich (79) ont marqué davantage sur la période dans les 5 grands championnats européens.

● Seul Paris (79) a effectué plus d'attaques construites que Rennes (51) et Lille (40) en Ligue 1 cette saison.

● Rennes est le seul adversaire contre lequel Timothy Weah a marqué plus d'une fois en Ligue 1 (un doublé le 21 mai dernier). L'international américain de Lille affiche la deuxième plus forte valeur Expected Goals pour un tir n'ayant pas trouvé le chemin des filets en Ligue 1 cette saison (0.89 contre Lens le 9 octobre dans le temps additionnel de la 2de période).

● Benjamin Bourigeaud a inscrit 3 buts contre Lille en Ligue 1, ne faisant mieux contre aucune autre équipe. Depuis le début de la saison 2021-2022, le milieu de Rennes a délivré 162 dernières passes avant un tir en L1 sur la période, au moins 45 de plus que tout autre joueur.