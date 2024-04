Lille OSC - Aston Villa : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lille va chercher à remonter son retard d’un but contre Aston Villa pour atteindre la première demi-finale européenne de son histoire.

Jeudi dernier, au Stade Villa Park de Birmingham, Bafodé Diakité a permis à Lille d’éviter une défaite par deux buts d’écart face à Aston Villa en quarts de finale aller de la C4 (1-2). On saura dans quelques heures si cette réalisation était si précieuse que cela. Pour l’instant, la seule certitude c’est qu’elle préserve l’espoir d’une qualification pour les Dogues.

Lille sans Zhegrova

L’équipe de Paulo Fonseca est donc tenue de renverser le 4e de la Premier League dans son fief du Stade Pierre Mauroy. Le challenge est de taille, surtout que se dresse face aux Nordistes un adversaire en pleine confiance. Ollie Watkins et ses coéquipiers restent sur un succès de prestige en championnat contre Arsenal (1-0).

Afin d’atteindre la première demie européenne de son histoire, le LOSC va donc devoir se surpasser. Et il devra le faire sans l’un de ses meilleurs éléments, en la personne d’Edon Zhegrova. L’international kosovare est forfait en raison d’une fâcheuse blessure à la cheville. Le coach lillois devra donc réinventer son équipe à cause de cette défection.

Côté adverse, on ne sera pas non plus au complet. Les Boubacar Kamara, Emi Buendia, Tyrone Mings et Jacob Ramsey sont tous indisponibles. Néanmoins, il en faut beaucoup plus pour entamer le moral de cette formation. Les champions d’Europe 1982 ont sur le banc Unai Emery, quatre fois vainqueur d’une coupe européenne. Ils n’ont donc aucune raison de douter. Bien au contraire. C’est sûrs de leurs forces qu’ils vont effectuer ce court voyage dans le nord de la France.

Horaire et lieu du match

Jeudi 18 avril, à 18h45

Stade Pierre Mauroy, Lille

¼ retour de l’Europa Conférence Ligue

Lille – Aston Villa

Les compos probables de Lille t Aston Villa

Lille : Chevalier; Santos, Diakite, Yoro, Ismaily; Andre, Bentaleb; Yazici, Cabella, Gudmundsson; David.

Aston Villa : Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Luiz, Tielemans; Bailey, McGinn, Rogers; Watkins.

Sur quelle chaine suivre le match Lille - Aston Villa

La rencontre entre Lille et Aston Villa sera à suivre ce jeudi à partir de 18h45 sur la chaine RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe RMC Sport Access.