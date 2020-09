Lille - Nantes (2-0), le LOSC s’impose et s’installe en tête

L’équipe de Christophe Galtier a pris provisoirement la tête de la Ligue 1, en disposant logiquement de Nantes à domicile (2-0).

continue son bonhomme de chemin en . Ce vendredi, en ouverture de la 5e levée du championnat, les Dogues ont enregistré leur 3e succès en 5 rencontres. Une victoire glanée aux dépens de au Stade Pierre Mauroy. Plus entreprenants, les locaux ont été la meilleure équipe sur le terrain et ils en ont été récompensés. Cerise sur le gateau ; ces trois points leur offrent le place de leader, en attendant la sortie de Rennes ce week-end.

Les Dogues avaient plus de mordant

Le petit imbroglio qui opposait leur coach et leur président durant les heures précédant le match n’a visiblement guère perturbé les Nordistes. Ces derniers ont eu l’emprise sur le jeu durant une bonne partie du match, et les fois où ils mis en défaut ils ont pu compter sur un très bon portier. Mike Maignan a eu à intervenir sur des frappes de Kolo (38e), de Simon (56e) et de Louza (76e), et il l'a fait avec brio, préservant sa cage inviolée.

Alban Lafont fut moins en réussite. L’ex-Toulousain a repoussé l’échéance jusqu’à la fin de la première période, avec notamment un arrêt devant Burak Yilmaz (8e), avant de s’incliner sur un contre son camp de son coéquipier Nicolas Pallois. Ce dernier a dégagé dans la mauvaise direction une frappe cadrée de Jonathan David, suite à un tir repoussé d’Araujo. L’international canadien aurait mérité de voir son compteur débloqué dans l’élite française.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

11 -Lille compte 11 points après 5 matches de 2020/21, son meilleur total à ce stade de la saison au 21e siècle (à égalité avec 2014/15, 8e au final). Crocs. #LOSCFCN pic.twitter.com/pJcqqmY7Ax — OptaJean (@OptaJean) September 25, 2020

Burak Yilmaz ouvre son compteur buts en Ligue 1

En seconde période, et malgré l’avantage à la marque, le LOSC a continué à mettre la pression sur son opposant. Cela s’est matérialisé par une grosse tentative de Jonathan Ikoné (66e) et une autre de Jonathan Bamba (70e) qui a fini sur le poteau. A force de pousser, l’équipe lilloise a quand même fini par se mettre à l’abri. A la 87e minute, Burak Yilmaz a transformé un pénalty qu’il a lui-même provoqué pour mettre fin à tout suspense dans cette rencontre.

Mal payé la semaine dernière à Marseille, Lille a cette fois obtenu le résultat qu’il convoitait. Luiz Araujo et ses coéquipiers peuvent être fiers de leur début de saison. Le meilleur qu’ils aient fait sur le plan arithmétique au 21e siècle (ex-aequo avec la saison 2014/15). Mais, ils gagneraient à confirmer sur la durée, à commencer par le week-end prochain à l’occasion du derby très attendu face au .