Lille-Metz (1-0) - Luiz Araujo libère les Dogues

Longtemps muselés par les Grenats, les Dogues l'ont emporté en toute fin de rencontre grâce à un libérateur signé Luiz Araujo. Lille est leader de L1.

Invaincu lors des deux premières journées de , le LOSC affrontait une équipe du à la recherche de ses premiers points, ce dimanche. Face à leurs supporters, les Dogues de Christophe Galtier avaient la ferme intention d'empocher trois points synonymes de première place provisoire au classement.

​Une première période fermée, sans véritables opportunités

Oui mais voilà, les Grenats n'ont pas fait le déplacement pour rien. Et ils avaient à coeur de le montrer. Dès la 4ème minute de jeu, la première alerte de la rencontre était à mettre à l'actif des visiteurs, qui d'un centré contré, trouvaient la barre transversale d'un Mike Maignan bien heureux d'être sauvé par son montant. était prévenu. Peu à peu, les locaux parvenaient à mettre leur jeu en place, et allaient se créer une première occasion sur une frappe cadré de Jonathan David (17e).

À la pause, le score était encore nul et vierge entre deux formations aussi solides qu'appliquées, ce qui a peut-être empêché d'assister à des débats plus ouverts. À l'heure de jeu, le FC Metz n'avait cadré qu'une tentative, Lille 4. Trop peu pour emballer la rencontre et prendre l'avantage dans ce match.



Au retour des vestiaires (70e), Lille pensait bénéficier d'un pénalty sur une frappe de Jonathan Ikoné. Mais suite à l'assistance vidéo, il n'en a finalement rien été. De ce fait, la décision est venue de Luiz Araujo à la 88e. Fraîchement entré en jeu, le jeune milieu offensif était à la réception d'un centre en retrait et n'avait plus qu'à ouvrir son pied pour offrir la victoire à son équipe. Un coaching payant signé Christophe Galtier. Un scénario cruel pour le FC Metz, qui croyait tenir son premier point.