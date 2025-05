Lille - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille se déplace à Lille, dimanche soir, pour la rencontre en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Lille et Marseille se retrouvent au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy pour clôturer la 32e journée de Ligue 1, ce dimanche soir. Les deux formations, installées dans le haut du classement, n'ont plus le droit à l'erreur dans cette fin de saison haletante. Une victoire est impérative pour rester dans la course à la Ligue des champions et éviter un retour des concurrents directs.

Lille en pleine dynamique

Actuellement 4e de Ligue 1 avec 56 points, le LOSC reste sur trois victoires consécutives et a remporté quatre de ses cinq derniers matchs. Malgré une solidité défensive affichée - deuxième meilleure arrière-garde du championnat - les Dogues devront s’imposer contre un concurrent direct, ce qu’ils n’ont pas encore fait récemment. Les hommes de Bruno Genesio ont bien négocié leurs dernières rencontres face à des équipes plus abordables, mais ce duel face à l’OM s’annonce bien plus exigeant. À domicile, Lille reste solide, n'ayant chuté que deux fois cette année civile, face au Havre et Dortmund.

Marseille veut briser la malédiction à l’extérieur

Deuxième du classement avec 58 points, l’Olympique de Marseille reste sur deux victoires d'affilée, mais ses prestations en déplacement sont inquiétantes. Les Phocéens n’ont plus gagné à l’extérieur depuis plusieurs semaines, enchaînant quatre défaites contre Monaco, Reims, le PSG et Auxerre. Roberto De Zerbi espère un sursaut, surtout que le calendrier restant leur est plus favorable avec un déplacement au Havre et la réception de Rennes pour clôturer le championnat. Une victoire dans le Nord ce dimanche permettrait d’aborder les dernières journées avec confiance.

Horaire et lieu du match

Lille - Marseille

32e journée de Ligue 1

Lieu : Decathlon Aréna Stade Pierre Mauroy

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Lille - Marseille

Lille : Chevalier - Meunier, Mandi, Alexsandro, Ismaily - Haraldsson, André, Gomes, Fernandez Pardo - David, Akpom

Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia, Merlin - Rongier, Hojbjerg - Greenwood, Rabiot, Luis Henrique - Gouiri

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille - Brest ?

La rencontre entre Lille et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce dimanche 04 mai 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.