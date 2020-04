Lille, Lopez : "Gabriel a des offres en Premier League"

Pour Sky Sports, le patron du LOSC s'est confié sur l'avenir de Gabriel, convoité en Premier League.

Débarqué à en 2017 contre un chèque de trois millions d’euros, le défenseur brésilien est très suivi, notamment par . Son président en a parlé dans la presse anglaise.

"On n’a pas encore pris de décision mais on a reçu un certain nombre d’offres. Je pense qu’il est plus proche d’un club que des autres mais rien n’est fait alors attendons. Je ne veux pas en dire plus car j’ai trop de respect pour le joueur.", a indiqué Gerard Lopez. "C’est vrai qu’il aimerait découvrir quelque chose de nouveau".

"On n’est pas pressé et on ne joue pas en ce moment. Même si ce n’est peut-être pas pour cet été, il a le potentiel pour intégrer un grand club", a ajouté le boss du LOSC.