OFFICIEL - Jonathan David rejoint Lille

Pour 30 millions d’euros, Lille a mis la main sur Jonathan David. L’attaquant canadien a pour mission de remplacer Victor Osimhen, parti à Naples.

C’était dans l’air du temps depuis quelques jours, c’est désormais officiel ! Jonathan David vient renforcer l’effectif du LOSC pour la saison prochaine. Pour s’offrir les services de l’international canadien, les Dogues n’ont pas hésité à casser leur tirelire avec un chèque de 30 millions d’euros envoyé à la Gantoise.

Un montant qui fait de David la recrue la plus chère de l’histoire du club, un an seulement après l’arrivée de Victor Osimhem, en provenance de Charleroi. Jonathan David, le natif de Brooklyn, aura la lourde tâche - avec Burak Yilmaz, débarqué cet été dans le Nord - de faire oublier aux supporters lillois le départ record (70 millions d’euros, bonus compris) d’Osimhen (13 buts, 5 passes en 27 matchs) vers le Napoli, il y a quelques semaines.

Un contrat longue durée, portant jusqu'en juin 2025

Avec 18 buts en 27 matchs de Jupiler la saison dernière, le jeune attaquant de 20 ans a des statistiques qui parlent pour lui. Reste désormais à les transposer en afin de prouver que la cellule de recrutement lilloise a encore eu le nez creux avec cette recrue record…Officialisé ce mardi par les Dogues, Jonathan David portera le numéro neuf dans le Nord, et a paraphé un contrat longue durée, portant jusqu'en juin 2025.

Marc Ingla, dirigeant du LOSC, s'est félicité de son arrivée. "Nous sommes très fiers d’accueillir aujourd’hui Jonathan David, un grand talent qui a déjà démontré à son jeune âge tout son potentiel et ses nombreuses qualités au sein du championnat belge. Il s’agit d’un joueur qui dispose de grandes qualités physiques, techniques mais aussi mentales, qui le rendent particulièrement vif, agile et décisif. Jonathan est un garçon très intelligent qui, j’en suis sûr, s’intégrera parfaitement au style de jeu du LOSC et du championnat . Nous le remercions d’avoir fait le choix de rejoindre notre projet et lui souhaitons la meilleure réussite sous notre maillot", a-t-il déclaré.