Lille - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lille et Lens seront aux prises dimanche pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Démarrée vendredi, la 27e journée de Ligue 1 va s’achever ce dimanche avec de nouveaux duels intéressants au programme. Parmi les rencontres prévues pour clôturer ce nouvel épisode du championnat français, figure un choc alléchant entre le LOSC et le Racing Club de Lens. Un match qui sera déterminant dans la course à l’Europe.

Lille et Lens à la lutte pour l’Europe : un duel sous pression

Candidat sérieux à la troisième place ces dernières semaines, le LOSC (7e, 44 pts) a perdu un précieux terrain avant la trêve internationale. Éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des Champions par Dortmund, les Dogues n’ont pas su se relancer en championnat, s’inclinant contre toute attente face à Nantes (1-0). Ce revers inattendu les a fait chuter à la sixième position, les éloignant à quatre points du podium. Leur dernière apparition devant leur public, le 8 mars, s’était soldée par un succès laborieux face à Montpellier (1-0), lanterne rouge du championnat.

De son côté, le RC Lens (8e, 39 pts) a vu son bel élan coupé par la pause internationale. Avant cette coupure, les Sang et Or avaient enchaîné deux succès arrachés dans la douleur : une victoire de prestige au Vélodrome contre l’OM (0-1), suivie d’un succès étriqué face à Rennes (1-0). Ces performances leur ont permis de grimper à la huitième place du classement, à cinq longueurs du LOSC et à quatre unités du septième. Or, cette septième position pourrait offrir un ticket pour les barrages de la Ligue Conférence, à condition que le PSG, en passe d’être sacré en Ligue 1, s’impose également en Coupe de France. De quoi entretenir les espoirs européens des Lensois pour la saison prochaine.

Horaire et lieu du match

Lille – Lens

27e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Pierre-Mauroy

A 19h45, heure française

Les compos probables du match Lille - Lens

Lille : Chevalier - Meunier, Mandi, Diakité, Gudmundsson - André, And. Gomes - Bakker, Haraldsson, Sahraoui - David.

Lens : Ryan - Medina, Bah, Gradit - Aguilar, Diouf, Thomasson, Machado - Sotoca, Saïd, Agbonifo.

Sur quelle chaîne suivre le match Lille - Lens ?

La rencontre entre le LOSC et le Racing Club de Lens sera à suivre ce dimanche 30 mars 2025 à partir de 19h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.