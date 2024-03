Lille - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La 27e journée de Ligue 1 débute ce vendredi par le derby entre Lille et Lens. Un choc à grands enjeux.

Après le break international, le championnat de France reprend ses droits et le match de reprise est un grand classique de Ligue 1. Au Stade Pierre Mauroy, le LOSC se mesure au RC Lens. Un derby du nord alléchant, surtout qu’il oppose le 4e au 6e du classement.

Lens et Lille ont des séries à stopper

Ce sont en effet deux candidats à la Ligue des Champions qui croisent le fer ce vendredi. Les Dogues et les Sang et Or se présentent à ce choc dans des conditions optimales, même s’ils ont manqué de gagner leurs matches respectifs d’avant la trêve.

Evoluant à domicile, le LOSC aura un avantage. Dans son fief, il a d’ailleurs remporté 7 des 8 derniers matches face au voisin honni. D’un autre côté, les Lillois n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq dernières parties face aux Artésiens. Une série négative qu’ils auront donc à cœur de stopper.

Le spectacle est garanti

Pour la bande à Haise, il s’agira également de rectifier le tir par rapport aux résultats qu’ils obtenus face aux équipes du haut tableau. Cette saison, ils ne comptent qu’un seul succès face aux équipes classées entre la 1e et la 6e place. Ce déplacement chez le voisin est donc une bonne opportunité d’inverser la dynamique et se positionner accessoirement comme un candidat au Top 4.

Pronostic Lille – Lens : Match nul et les deux équipes marquent

Au regard des enjeux, la partie s’annonce donc très disputée. Tous les derbies entre ces deux équipes le sont de toute façon. Et vu le football prôné par les deux coaches, le spectacle est également garanti.

Horaire et lieu du match

Vendredi 29 mars, à 21h

27e journée de Ligue 1

Stade Pierre Mauroy de Lille

Lille - Lens

Les compos probables de Lille - Lens

Lille : Chevalier - Tiago Santos, Diakité, Yoro, Ismaily - André, Bentaleb - Zeghrova, Angel Gomes, Haraldson - David.

Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, Mendy, El-Aynaoui, Frankowski (ou Chavez) - Sotoca, Wahi, Da Costa.

Sur quelle chaine suivre le match Lille - Lens

La rencontre entre Lille et Lens sera à suivre ce vendredi à partir de 21h sur Prime Vidéo. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe et grâce au Pass Ligue 1.