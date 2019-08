Lille - Galtier : "On doit s'améliorer dans tous les secteurs"

Lille se déplace à Amiens ce samedi (20h) pour confirmer sa victoire contre Nantes. Christophe Galtier attend une montée en puissance de son équipe.

Une semaine après avoir pris le meilleur sur (2-1), va tenter d'enchaîner sur la pelouse d'Amiens ce samedi (20h) pour la 2e journée de . S'il se dit satisfait de l'entrée en matières des Dogues, Christophe Galtier a insisté sur les aspects à améliorer avant cette rencontre.

L'enchaînement des victoires et la confiance

"C'est toujours plus agréable de travailler sur une victoire. Ça permet de travailler dans une ambiance beaucoup plus agréable. Quand on travaille sur des victoires, ça nous conforte dans ce qu'on demande aux joueurs. Face au FC Nantes, j'avais insisté sur le respect du plan de jeu. Après le match, je regrettais un manque de constance. Néanmoins, ils ont été appliqués dans ce plan travaillé. On doit s'améliorer dans tous les secteurs et être mieux que face à Nantes."

L'état de forme de son équipe

"L'an dernier, avant le premier match, il y avait 92% du 11 qui avait effectué la totalité de la préparation. Cette saison, c'est 50%. Forcément, en termes de repères, l'équipe n'est pas encore en place. Match après match, nous allons peaufiner les réglages à faire."

Les qualités d'Amiens

"J'ai vu jouer Amiens face à Nice. Ils ont modifié leur organisation par rapport aux matchs de préparation. C'est une équipe bien organisée, très joueuse. Je l'ai trouvée aussi performante à 10 face à Nice qu'à 11. Ils n'ont cédé qu'en fin de match."

La fin du mercato

"Le mercato ? À partir du moment où il n'y a pas de sortie, je ne demanderai pas de joueur supplémentaire."

La concurrence en attaque

"J'ai trois joueurs qui peuvent jouer en pointe : Rémy, Osimhen et Weah. J'avais demandé à Luis Campos d'avoir 3 attaquants pouvant jouer en pointe. Je suis très satisfait de la préparation de Rémy. Il est prêt physiquement et mentalement. Il n'y a pas de hiérarchie qui s'installe maintenant, nous verrons au fur et à mesure de la compétition. Nous avons des profils similaires entre Osimhen et Weah et différent avec Loïc qui a été très décisif en fin de saison dernière."