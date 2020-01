Lille - Galtier : "Il y a une urgence de résultats"

Les Dogues restent sur deux revers en championnat et deux éliminations en coupe avant leur déplacement à Strasbourg ce samedi (20h).

Après deux défaites sans trouver le chemin des filets en championnat contre (0-1) et le PSG (0-2), espère renouer avec la victoire ce samedi à pour ne pas être distancé de la course au podium. Et pour se relancer après son élimination à Epinal en cette semaine (2-1).

"Il y a de la colère, de la déception. Par expérience, ce genre de match peut laisser des traces s'il n'y a pas de réaction rapide. Il faut réagir, a ainsi prévenu Christophe Galtier ce vendredi en conférence de presse, à la veille du déplacement en Alsace. Je crois en mon groupe. On doit maintenir un cap. Je dois trouver les solutions pour que l'équipe se remette sur de bons rails.

"Il y a une urgence de résultats. Nous avons connu il y a deux ans des moments difficiles, mais nous étions finalement arrivés à nos objectifs. L'an dernier, c'était exceptionnel. Dans toute carrière, il y a des moments agréables et des moments difficiles."

"On doit être performants en terme de résultats si on veut être à la bagarre"

L'ancien entraîneur des Verts a également estimé qu'il serait l'heure de faire un bilan à l'issue de la semaine chargée qui s'annonce, puisqu'une journée de championnat sera jouée mardi et mercredi. Après Strasbourg, les coéquipiers de Victor Osimhen affronteront Rennes (mardi) puis Angers (vendredi).

"Il faudra voir après Angers ce que nous aurons fait sur ces trois matchs. Strasbourg sort d'une belle victoire à , contre l'OM ils ont été bons. Ils sont difficiles à jouer. Mais on ne choisit pas son calendrier, on doit réagir. Je ne crois pas que la défaite à Monaco (avant la trêve) ait eu une incidence sur le reste. Nous avons mal redémarré le championnat. Nous avons une série de trois matchs en six jours. On doit être performants en terme de résultats si on veut être à la bagarre".

Enfin, Galtier a évoqué le retour de Timothy Weah, qui ne sera pas dans le groupe ce week-end malgré sa reprise de l'entraînement collectif : "Il finira demain (samedi) sa première semaine complète avec nous. Par principe de précaution, je préfère attendre qu'il fasse des séances plus consistantes."